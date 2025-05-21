Giray Altınok: İlk bölümü beğenmeyenler, üçüncü sezonda köle oldu

Son dönemde yeni sezonuyla gündeme gelen Prens dizisinin yaratıcısı, senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok, konuk olduğu bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuk kariyerinden linç kültürüne kadar birçok konuda dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Bir Sözüme Tüm Tepkiler Başladı”

Altınok, iki yıl önce katıldığı bir programda söylediği “Ben linç yemiyorum” sözünden sonra başına gelenleri şu şekilde anlattı:

“O günden sonra neredeyse düzenli olarak tepki almaya başladım. Üç günde bir linçleniyorum artık. Hatta sadece imla hatası yaptığım için bile linç yedim. Şunu çok iyi anlıyorum: Bir işin doğumu, büyümesi, gelişimi olur. İnsanlar sever, takdir eder. Ama belli bir noktadan sonra ne yaparsan yap eleştiriler başlar. Bu her işte böyledir. Bir süre sonra yaptığın her şey batmaya başlar.”

“Başarı Geldiğinde Tepkiler de Değişiyor”

Giray Altınok, ülkemizde başarıya verilen tepkinin zamanla değiştiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Dünyada da böyle midir bilmiyorum ama bizde şöyle bir şey var: Sen en dipteyken, mesela Bongomi TV skeçlerini çekerken herkes seni destekliyor. ‘Harikasın, bu çocuk ilerlemeli’ diyorlar. Ama bir yere geldiğinde tam tersi oluyor. Oysa ben aynı insanım. Yaptıklarım da benzer. Ben de zaman zaman bocalayabilirim çünkü ben de bir insanım.”

Yakın Arkadaşlarından Sert Geri Bildirim

Prens dizisinin ilk bölümünü yakın arkadaşlarına büyük bir heyecanla izleten Altınok, beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını anlattı:

“İlk sezonun ilk bölümünü aldım, en yakın üç arkadaşımla birlikte izlemek istedim. Çok heyecanlıydım. Ama izlerken yüzlerine baktım, hiçbir tepki vermediler. Sonunda ‘Bu olmamış’ dediler. Gülmediler bile. Bu, hayatımdaki en büyük hayal kırıklıklarından biriydi.”

“Onları Köle Rolünde Oynattım”

Aynı arkadaşlarının daha sonra diziye konuk oyuncu olarak katıldığını söyleyen Altınok, bu durumu esprili bir şekilde şöyle aktardı:

“O arkadaşlarım, üçüncü sezonda diziye konuk oldular. Ben de yapım ekibiyle konuştum, onları kamera karşısına koydum. Üstelik köle rolünde oynadılar. Bildiğiniz köle pazarı sahnesinde köleyi canlandırdılar. Buradan sesleniyorum: Allah sizi bildiği gibi yapsın, umarım biraz utanırsınız.”