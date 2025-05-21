Uzak Şehir 27. bölümden ilk kareler yayınlandı

Uzak Şehir son bölümde neler oldu?

Fikriye’nin ölümü, Alya’nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Duygusal anların yaşandığı dizide Fikriye, ölmeden önce Alya’yı Cihan’a emanet ettiğini söyledi. Alya’ya ise “Cihan’ı kaybetme, ellerinden tut. Seni seviyorum de…” diyerek son sözlerini dile getirdi. Alya’nın gözyaşları eşliğinde Sezen Aksu’nun Kurşuni Renkler şarkısının çaldığı sahne, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Fikriye’nin cenazesinde Alya, Cihan’a sımsıkı sarılarak ondan güç aldı.