Uzak Şehir 27. bölümden ilk kareler yayınlandı
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin 27. bölümünden ilk kareler de yayınlandı.
Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un oynadığı dizi ‘Uzak Şehir’ başladığı günden bu yana Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi.
İzleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Uzak Şehir’, geçtiğimiz pazartesi reytinglerde zirvedeki yerini koruyarak TOTAL izleyici grubunda 14,85 reyting 41,82 izlenme payı, AB kategorisinde 10,30 reyting 33,36 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 13,40 reyting ve yüzde 38,70 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.
Uzak Şehir, 26 Mayıs Pazartesi günü 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden ilk kareler yayınlandı.
Uzak Şehir son bölümde neler oldu?
Fikriye’nin ölümü, Alya’nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Duygusal anların yaşandığı dizide Fikriye, ölmeden önce Alya’yı Cihan’a emanet ettiğini söyledi. Alya’ya ise “Cihan’ı kaybetme, ellerinden tut. Seni seviyorum de…” diyerek son sözlerini dile getirdi. Alya’nın gözyaşları eşliğinde Sezen Aksu’nun Kurşuni Renkler şarkısının çaldığı sahne, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Fikriye’nin cenazesinde Alya, Cihan’a sımsıkı sarılarak ondan güç aldı.