Sağlıklı besinlerle güzelliğin sırrını yakalayabiliriz. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek daha parlak ve canlı bir cilde, sağlıklı uzayan saç ve tırnaklara, bembeyaz dişlere kavuşmamız mümkün.

Doğru ve dengeli beslenmenin sağlığımızı ve psikolojimizi etkilediği bilenen bir gerçek. Peki sağlıklı beslenerek güzelliğinizi koruyabileceğinizi biliyor musunuz? Besinlerin cildimiz, saçlarımız, tırnaklarımız ve dişlerimiz üzerinde mucizevi bir etkisi var. Hemen buzdolabınızı kontrol edin! Vereceğimiz besin listesiyle harika reçeteler hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı beslenerek güzellik sırlarını keşfedeceğiniz listemize, gelin birlikte göz atalım.





Sonsuz Gençlik Kaynağı Kivi

Güzellik sırları listemizin başında kivi geliyor. Uzun yıllar genç kalmak istiyorsanız c vitaminini hayatınızdan eksik etmeyin. Tam bir c vitamini deposu olan kiviyi her gün tüketebilirsiniz. Kivi, portakal ve limona göre daha yüksek bir c vitamini kaynağıdır. C vitamininin cildimiz için anti aging özelliği vardır, çok iyi bir antioksidandır. Vücudumuzdaki zararlı serbest radikallerin dolaşımını önler. C vitamini cildinizin kolajen üretimini tetikleyerek kırışıklıkların ve sarkmaların önüne geçer.





Kaliteli Protein Kaynağı Yumurta

Yumurtanın içeriğindeki biotin saç dökülmelerinin önüne geçer. Ayrıca biotin’e sağlıklı ve güçlü tırnaklar için de ihtiyacımız var. Sabah kahvaltısında yiyeceğiniz bir yumurta, hem tokluk hissi sağlar hem de saç ve tırnaklarınızın sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzamasına katkıda bulunur.





Doğal Diş Beyazlatıcısı Elma

Son zamanların en popüler diş beyazlatma yöntemlerinden biri bleaching. Oysa her gün tüketeceğiniz bir elma ile diş beyazlatmışsınız gibi bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Özellikle ısırarak yenen elmanın diş yüzüne sürünerek çay kahve lekelerini giderdiği biliniyor.





Kirazla Sivilcelere Son Verin

Kiraz vücuttaki zehri temizleyen, sivilce oluşumunu engelleyen bir meyve. En sevilen yaz meyvelerinden olan kirazı pürüzsüz bir cilde sahip olmak için bol bol tüketebilirsiniz.





Şişkinliğinizden Tere ile Kurtulun

Sabahları şişkin bir yüzle uyanıyorsanız tereyi beslenme alışkanlığınıza katın. Çok güçlü bir antioksidan olan ve bol miktarda demir içeren tere yüzdeki şişkinliği alıyor, gözeneklerin küçülmesini sağlıyor. Düzenli olarak her gün tüketildiğinde cilde parlaklık ve canlılık katar.







Diş Etlerinin Koruyucusu Çilek

Çilek plak oluşumunu engelleyen malik asit içeren bir meyve. Kanamayı durdurur ve diş yüzeyindeki zorlanmayı ortadan kaldırır. Adeta doğal bir gargaradır. Ağzınızın içinde oluşan kötü nefesi, kokuyu yok eder ve diş etlerinizi korur.





Portakal ile Canlı Bir Cilt

Portakalın içinde c vitamini ve folik asit vardır. Cildinizin parlayıp canlanmasını sağlar. Ayrıca portakalın içinde bulunan potasyum cildin kuruyup gerginleşmesini ve kırışıklıkların oluşmasını önler.







Selülitle Savaşmaya Yardımcı Su

Su içmek selülit görünümü azaltmada en etkili yöntemdir. Susuz kalmış bir ciltte yağ görünümü belirgindir. Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmek selülit görünümünün iyileşmesine yardımcı olur.









Hücre Yaşlanmasını Önleyen Sarımsak

Sarımsak gerçek bir mucize. Silisyum, magnezyum, çinko, iyot, B ve C vitaminleri içerir. Sarımsak hücre yaşlanmasını önler. Kan dolaşımını etkiler, enerji verir. Vücut dayanıklılığını arttırır.





