Selülit giderici maske

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Ballı sirke maskesi ve lor kürüyle selülitlere savaş açın!

Bikini sezonu öncesi selülitlerinizle vedalaşın! İşte size pratik ve evde kolayca uygulayabileceğiniz bir öneri...



Ne yapacaksınız?

Beş çorba kaşığı bal ve beş çorba kaşığı elma sirkesini iyice arıştırın. İçine un ekleyerek bulamaç haline getirdikten sonra selülitli bölgeye sürün ve streç filmle sarın. Bu şekilde 2 saat bekleyin. Sonrasında ılık suyla hafifçe masaj yaparak yıkayın.

Ertesi gün aynı bölgeye tuzsuz ve yağsız lor sürüp yine streç filmle sarın. İki saat bekleyip sonrasında hafif masaj yaparak yıkayın.



İşlemi haftada 1 kez tekrarlayın.