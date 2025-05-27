Gençlere taş çıkartıyor! 48 yaşındaki Burcu Esmersoy'un fit pozları dikkat çekti

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy sosyal medya hesabından "Yaz hep bu video ile başlıyor diye güzel bir umutla" notuyla yeni bir video yayınlandı. 48 yaşındaki Burcu Esmersoy'un fit pozları dikkat çekti...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Gençlere taş çıkartıyor! 48 yaşındaki Burcu Esmersoy'un fit pozları dikkat çekti - Resim : 1

2023 yılından bu yana iş insanı sevgilisi Nazım Akmandil ile mutlu bir birlikteliği olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 

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Gençlere taş çıkartıyor! 48 yaşındaki Burcu Esmersoy'un fit pozları dikkat çekti - Resim : 2

Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşım platformu Instagram üzerinden plaj stillerini bir video şeklinde paylaştı.

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Gençlere taş çıkartıyor! 48 yaşındaki Burcu Esmersoy'un fit pozları dikkat çekti - Resim : 3

Esmersoy'un bikinili paylaşımları ve mutlu pozları büyük beğeni topladı. 

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Gençlere taş çıkartıyor! 48 yaşındaki Burcu Esmersoy'un fit pozları dikkat çekti - Resim : 4

48 yaşındaki Esmersoy'un fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttığı görüldü.  