Tuba Büyüküstün kızlarıyla Bodrum'a tatile gitti
Son olarak 'Dehşet Bey' filminde Barış Arduç' la partner olan Tuba Büyüküstün kızlarıyla Bodrum'a tatile gitti. Ünlü oyuncu tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Başrollerinde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı Dehşet Bey’in çekimleri tamamlandı ve yakında izleyici ile buluşacak.
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Filmde Doktor Abide karakterine hayat veren Büyüküstün çekimleri tamamlayınca dinlenmek için tatile çıktı.
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Ünlü oyuncu, kızlarıyla çıktığı Bodrum tatilinden fotoğraflar paylaştı.
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Büyüküstün, paylaştığı tatil fotoğraflarının altına yazdığı notla dikkat çekti.