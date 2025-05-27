Tuba Büyüküstün kızlarıyla Bodrum'a tatile gitti

Son olarak 'Dehşet Bey' filminde Barış Arduç' la partner olan Tuba Büyüküstün kızlarıyla Bodrum'a tatile gitti. Ünlü oyuncu tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Tuba Büyüküstün kızlarıyla Bodrum'a tatile gitti - Resim : 1

Başrollerinde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı Dehşet Bey’in çekimleri tamamlandı ve yakında izleyici ile buluşacak. 

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Tuba Büyüküstün kızlarıyla Bodrum'a tatile gitti - Resim : 2

Filmde Doktor Abide karakterine hayat veren Büyüküstün çekimleri tamamlayınca dinlenmek için tatile çıktı. 

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Tuba Büyüküstün kızlarıyla Bodrum'a tatile gitti - Resim : 3

Ünlü oyuncu, kızlarıyla çıktığı Bodrum tatilinden fotoğraflar paylaştı.

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Tuba Büyüküstün kızlarıyla Bodrum'a tatile gitti - Resim : 4

Büyüküstün, paylaştığı tatil fotoğraflarının altına yazdığı notla dikkat çekti.