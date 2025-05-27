Alican Aytekin kendisini Cüneyt Arkın'a benzetti
Oyuncu Alican Aytekin, 28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a benzedi. Aytekin, o hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Alican Aytekin, ayna karşısında sakalını kesip, saçına verdiği şekil ile 28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a benzedi.
"VE SONRA DEDİ Kİ"
O anları kaydeden Alican Aytekin; "Ve sonra dedi ki" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
Yakın arkadaşının paylaşımına yorum yapan Burcu Biricik de "Sen ve ben adeta Filiz Akın ile Cüneyt Arkın mıyız neyiz?" ifadelerini kullandı.