Greyfurt, antioksidan ve lif bakımından zengin olduğu için sayısız faydayı da beraberinde getiriyor. Kansere, cilde, astıma, kalbe, böbrek taşına, şeker hastalığına iyi geliyor. Siz de greyfurtun faydaları hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız en doğru adrestesiniz! Sizin için öğrenmeniz gereken her şeyi derledik.

Aynı anda tatlı, ekşi ve acı olabilen nadir meyvelerden greyfurt, pek çok kişinin sevdiği tropik bir meyvedir. Antioksidan ve lif açısından zengin olduğu için de saymakla bitmeyen yararları var. Kansere, cilde, astıma, kalbe, böbrek taşına, şeker hastalığına iyi geliyor. Siz de greyfurtun faydaları hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız en doğru adrestesiniz!

Böbrek Taşına İyi Gelir

Greyfurtun faydaları arasında böbrek taşı oluşumunu engellemek var. Bu nedenle uzmanlar, böbrek taşı sorunundan mustarip olan hastalarına bol bol greyfurt suyu içmelerini tavsiye ediyor. C vitamini açısından çok zengin bir kaynak olan greyfurt, idrarın pH değerlerini ve sitrik asit salgılarını düzenlediği için idrar torbasındaki taş oluşumunun önüne geçiyor.

Zayıflamaya Yardımcıdır

100 gramı yalnızca 43 kalori olan greyfurtun faydaları arasında kilo vermeyi kolaylaştırması da yer alıyor. Az kalorili ve bol sulu bir meyve olmasının yanı sıra içindeki yüksek lif sayesinde karnı tok tutuyor, yağ yakımını hızlandırıyor.

Kalp Dostudur

Kan değerlerini düzenlemeye yardım eden greyfurt, kolesterol ve trigliserit problemleri yaşayanlara iyi geliyor. Greyfurttaki potasyum ise kan basıncını ve akışını düzenliyor.

Astıma İyi Gelir

Greyfurtun faydaları saymakla bitmiyor desek yeridir. Vitamin ve mineral deposu olan greyfurt, nefes alma güçlüğü çeken astım hastalarının ataklarını azaltmaya da yardım ediyor.

Cilt İçin Önerilir

Potasyum açısından güçlü bir kaynak olan greyfurt cilt bakımında da yaygın şekilde kullanılıyor. Greyfurt, akne, çil ve cilt lekeleriyle savaşmak için de tercih ediliyor ve uzmanlar tarafından öneriliyor. Ayrıca kırışıklıklarla mücadele ederek cildi yaşlanmanın olumsuz etkilerinden koruyor, doğal bir şekilde nemlendirerek ise cilde ışıltı katıyor.

Kanser Hücrelerine Karşı Vücudu Korur

Vücudu enfeksiyonlardan koruyan greyfurtun faydaları ciddi hastalıkları önleme konusunda da öne çıkıyor. Prostat, cilt ve bağırsak kanserine karşı koruyucu etkileri bulunuyor.

İnsülini Düzenler

%90’ı su olan greyfurt, vücudun insülin seviyesini düzenleyerek istenmeyen hastalıklardan koruyor. Ayrıca greyfurt tüketerek birçok hastalığın iyileşme süresini kısaltabilirsiniz.





İlaç Kullananlar Dikkat!

Kimi gıdaların ilaçlarla birlikte kullanılması istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Greyfurt da ilaçlarla etkileşime girdiği zaman önemli yan etkiler yaratabilen bir meyve. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki greyfurt ile alınmaması gereken ilaçların listesine her geçen yıl yenileri ekleniyor. Çünkü greyfurt, ilaçların karaciğer ve bağırsaklardaki çözülme sürecini durdurarak aşırı doza davetiye çıkarabiliyor. Bu durum da zehirlemelere kadar gidebilecek çok ciddi sorunlara neden oluyor. Özellikle kolesterol ve tansiyon ilaçlarıyla beraber greyfurt tüketilmemesi gerekiyor. Greyfurt suyu ile içilen ilaçların vücuttaki etkisi onlarca kat artabildiği için eğer düzenli kullandığınız bir ilaç varsa greyfurt suyu tüketmeden önce doktorunuzla mutlaka görüşmeli, yönlendirmelerini dinlemelisiniz.