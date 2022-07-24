El kremi nasıl kullanılır? Ne sıklıkla uygulanır? Kuru ellere hangi el kremi iyi gelir?

Cilt bakımı, sağlığınız ve kendinizi iyi hissetmeniz konusunda çok önemli bir unsurdur. Günlük cilt bakım rutinlerini çeşitli ürünler ile yaparak sağlıklı görünen, doğal ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Vücudun her bir noktası için farklı özelliklere sahip cilt bakım ürünleri içerisinde çok yaygın bir şekilde kullanımda olan ürünlerden bir tanesi el kremi. Güzel, nemli ve bakımlı elleri ile girdikleri ortamlarda dikkat çekmek isteyen kişiler cilt bakım rutinlerini yaparken el kremlerini de yanlarından eksik etmiyor.

Soğuk çatlakları, el kuruluğu, sert ellerin bakımı ve nemli güzel bir görünüm elde edilmesi için el kremi bu konuda çok önemlidir. Farklı cilt tiplerine ve yapılarına göre üretilmiş el kremleri içinden cilt tipinize en uygun olan el kremini ellerinize uygulamanız hâlinde sağlıklı ellere sahip olabilirsiniz. Kullanım yoğunluğuna göre farklı sonuçlar verebilecek olan el kremleri günlük bakım ürünleri arasında günlük hayatta ve dış mekanlarda da pratik bir şekilde de uygulanabilecek yapıdadır.

El kremi nasıl kullanılır?

Cilt bakım ürünlerinden en sık tercih edilenlerinden biri olan el kremini kullanırken ellerinizde herhangi bir takının bulunmaması çok daha uygun olacaktır. El kremini uygularken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olmalı ve ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla ve daha sık kullanmamalısınız. El kreminden bezelye büyüklüğünde bir miktar aldıktan sonra iki eliniz ile hem iç hem dış kısımlarına kremi uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Yavaş ve nazik bir şekilde ellerinizi ovarak cildinize zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Krem uygulandıktan sonra ellerinizi bir süre yıkamamak en doğru bakım için yararınıza olacaktır.

El kremi ne sıklıkla uygulanır?

El kremi ellere uygulanırken ihtiyaca göre farklı sıklık dilimlerine göre uygulanabilir. Elleriniz çok kuruysa günde 3 -4 defa krem uygulaması yapabilirsiniz. Genel olarak bakım rutinleri paylaşan kişiler el kremi uygulamasının günde 2 defa yapılmasını tavsiye eder. Krem uygulaması yaptıktan sonra ellerinizi kremin emilimini iyi bir şekilde gerçekleştirmesi için bir süre kullanılmamanız gerekir.

Kuru ellere hangi el kremi iyi gelir?

El kremleri, cilt yapılarına göre farklı ürün içeriklerine sahip bir şekilde üretilir. Farklı cilt tipleri için farklı el kremi çeşitleri bulmak mümkündür. Kuru ellere sahip olan kişiler için normal bir el kremi kullanmak yeterli bir nemlendirme sağlamayabilir. Kuru ciltler için özel olarak tasarımı yapılan ve içerisinde gliserin ve E vitamini bulunduran el kremlerini kullanmak çok daha etkili bir yöntem olacaktır. Bu içeriklere sahip olan el kremleri daha yoğun bir nemlendirme özelliğine sahip olur ve kuru eller için çok daha idealdir.

Cilt bakımının önemli bir parçası olan el bakımı için dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar bulunur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.