Burun ameliyatı yaptırmadan küçük dokunuşlarla burnunuzda sizi mutlu edecek önemli farklar yaratabilirsiniz.

Yüzümüzün ilk bakışta göze çarpan ve en çok akılda kalan unsuru burnumuz. Burun, yüze kişilik ve karakter kazandırıyor. Öte yandan burun şeklinde birtakım değişiklikler oluşturmak ve estetik olarak daha iyi hale getirmek, eskiden beri doktorların üzerinde uğraştığı bir konu. Yakın geçmişte burun estetiği demek; kemiği oyuk, ucu kalkık ve delikleri büyümüş, ameliyat olduğu hemen belli olan bir burun şekli anlamına geliyordu. Günümüzde geçerli olan estetik anlayış ise yüz hatları ile uyumlu ve orantılı olan, estetik işlem yapıldığı belli olmayan burun müdahalelerini daha geçerli kılıyor. Yani doğal burun elde etmek, günümüz modern yaklaşımının en önemli unsuru. Artık estetik burun müdahalesinin yapılma amacı, yüze yakışan bir burun şekli elde etmek olarak açıklanabiliyor.



Kişi süreci takip edebiliyor

Ameliyatsız olarak burun şeklinde birtakım değişiklikler oluşturmak artık çok yaygın bir uygulama. Bu amaçla burun ucu hazır dolgu enjeksiyonu ile kaldırılabiliyor, var olan kemer yukarı kısmına yapılan dolgu enjeksiyonu ile gizlenebiliyor. Yine dolgu ile burun ucu çıkıntısı arttırılabiliyor. Yumuşak doku kabarıklıkları bazı küçük iğnelerle azaltılabiliyor. Gülerken burun ucunun aşağıya çekilmesi ise küçük dozlarda botulinum toksini enjeksiyonlarıyla düzeltilebiliyor. Ayrıca revizyon ameliyatı gereken burunlarda da çoğu zaman ameliyatsız bir şekilde düzelme sağlanabiliyor. Ameliyatsız burun estetiği için en çok hyaluronik asit dolguları kullanılıyor. Uyuşturucu krem uygulamasını takiben dolgu yapılırken, kontrol tamamen kişinin kendisinde olabiliyor. Öyle ki aralıklarla aynadan bakıp, doktoru yönlendirebiliyor. Bu işlemler esnasında uyuşturucu krem sayesinde kişi neredeyse ağrı hissetmiyor ve işlemi küçük dokunuşlar şeklinde algılıyor.



Küçük dokunuşlarla mutlu eden değişiklikler

Ameliyatsız burun estetiğinin en büyük avantajı, kişinin işlem sırasında uyanık olup sürece müdahil olabilmesi. Böylece ortaya çıkacak olan sonucu doktorla birlikte aşamalı olarak tamamlayabilmek gündeme geliyor. Bu da ameliyatsız burun estetiği olan kişinin, isteğine en yakın sonucu hızlı bir şekilde almasını kolaylaştırabiliyor. Yine radikal bir değişiklik aramayan ancak gülerken olan burun ucu düşüklüğü ve kanatların açılması gibi durumlardan rahatsız olan kişilere de küçük dozlarda Botulinum Toksini uygulaması yapılarak, küçük bir işlemle düzelme sağlanabiliyor. Bu işlemler sonrasında kişi hemen günlük hayatına dönebiliyor, rutin işlerini kolaylıkla takip etmeye devam edebiliyor.



İyileşme süreci çok kısa

Uyuşturucu kreme alerji olması, iğne yerlerinde aşırı hassasiyet gibi çok nadir karşılaştığımız durumlar dışında iyileşme süresi olmuyor. En iyi sonucu almak için bu işlemleri bazen birkaç hafta arayla, iki uygulama şeklinde yapmak gerekebiliyor. Özetle, günümüzün estetik anlayışı burun estetiğinde artık doğal ve yüze yakışan bir sonucu gerektiriyor. İleri teknoloji sayesinde burun estetiği önceden bilgisayar ile planlanabiliyor. Bu şekilde iyileşme süresi çok kısalıyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.