Dişler neden beyazlığını kaybeder? Neden diş beyazlatmaya ihtiyaç duyduğumuzdan bahsettik. Diş beyazlatma yöntemlerini klinik ve evde yapacağınız yöntemler olmak üzere ikiye ayırdık.

Sağlıklı dişler ve ışıl ışıl parlayan bir gülümsemeyi kim istemez ki? Çoğu kez diş rengimiz yüzünden gülümsemeyi ihmal ediyoruz. Halbuki hayatta en iyi stres savar gülümsemektir. Doğal diş rengimiz bembeyaz olmayabilir. Ama bembeyaz dişlere kavuşmak hayal değil. Gerek evde yapabileceğiniz yöntemlerle gerek klinik yöntemlerle daha beyaz dişlere sahip olmak mümkün. Diş beyazlatma yöntemlerine geçmeden diş beyazlığına neden ihtiyaç duyduğumuza ve dişlerin beyazlığını neden kaybettiğine değinelim.





Neden Diş Beyazlatmaya İhtiyaç Duyulur?

Dişlerin görünümü sadece estetik bir sorun değildir. Aynı zamanda kişinin psikolojisini etkileyen bir unsurdur. Dişlerimiz şekil ve renk olarak istenilen durumda olursa özgüvenimiz artar. Diş rengi ya da diş bozuklukları yüzünden insanlar konuşurken bile bazı çekinceler yaşayabilir. Bu yüzden diş beyazlatma bizim için önemli bir ihtiyaçtır.



Diş rengi ya da diş bozuklukları yüzünden insanlar konuşurken bile bazı çekinceler yaşayabilir. Bu yüzden diş beyazlatma bizim için önemli bir ihtiyaçtır.





Dişler Beyazlığını Neden Kaybeder?

Çocukluk dönemindeki yapısal bozukluklardan yetişkinlik döneminde tüketilen yiyecek ve içeceklere kadar pek çok sebepten dişler beyazlığını kaybeder. Sigara kullanımı ya da kahve çay tüketimi dişlerin beyazlığını kaybetmesinde önemli bir etkendir. Aynı zamanda suyun içinde bulunan flor miktarı da diş renginin değişmesine sebep olur. Diş rengi değişimini iç ve dış olmak üzere temelde ikiye ayırabiliriz. İç renklenmede dişin içine nüfuz etmiş fırçalama ile giderilemeyen lekeler vardır. Bunlar uzun süre antibiyotik kullanımı ya da fazla flor alma oranına bağlı olarak gelişir. Dış renklenmede ise boyayıcı madde özelliği olan sigara, kahve, çay, kola gibi ürünlerin tüketimine bağlı olarak gelişir ve genelde diş taşı temizliği ile bu lekelerden rahatlıkla kurtulursunuz.



Diş beyazlatma yöntemlerini ikiye ayıracağız. İlki klinik ortamda yapılan beyazlatma yöntemi, ikincisi ise evde doğal yollarla yaptığımız diş beyazlatma yöntemleridir.





Klinik Diş Beyazlatma Yöntemleri

Diş beyazlatma yöntemi (bleaching) diş taşı temizliğinden sonra uygulanan polisaj yönteminden farklıdır. İşlem renklenen dişlerin yüzeyine sürülen beyazlatıcı jellerin kullanılan özel bir ışıkla reaksiyonu girmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlem sayesinde dişin renginde 3-4 ton kadar açılma sağlanabilir. Seans sayısı dişteki renklenmeye bağlı olarak değişir. Bu diş beyazlatma yönteminin kalıcığı 2-3 yıl kadar sürebilir. Ancak kişinin çay, kahve, sigara tüketimi bu sürede belirleyicidir.







Diş beyazlatma yöntemi (bleaching) diş taşı temizliğinden sonra uygulanan polisaj yönteminden farklıdır.





Evde Diş Beyazlatma Yöntemleri

Dişlerimizi her gün 2 kez fırçalamamız gerekiyor. Bunun yanı sıra diş beyazlatıcı ürünler de kullanabiliriz. Ancak çoğu ürünün içinde kimyasallar bulunduğundan size evde uygulayabileceğiniz birkaç doğal diş beyazlatma reçetesi vereceğiz.





Limon ve Kabartma Tozu

Evde yapabileceğiniz diş beyazlatma yöntemleri arasında karbonat en etkili olanıdır. Bir paket kabartma tozunun içine bir limon sıkarak macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımınızı haftada iki kez kullanabilirsiniz.





Kabartma Tozu ve Hindistancevizi Yağı

Bir çay kaşığı kabartma tozu ve yarım çay kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırarak, bu karışımla haftada 1-2 kez dişlerinizi nazikçe fırçalayabilirsiniz.





