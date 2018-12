Sağlıklı bir ifade ve görünüş için kaş yapısının önemi büyük. Sizi siz yapan fiziksel özelliklerinizden biri olan kaşlarınızı daha doğal hale getirmek için öğrenmeniz gerekenler bu satırlarda…

Yazı: Elif Gürsoy



Bakışları anlamlı ve doğal hale getirme konusunda kaşlara büyük görev düşüyor. Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, mutluluğumuzu, kızgın veya üzgün olduğumuzu ifade ederken en çok kaşlarımızı kullandığımızın altını çizerken, bakışlarımızı tamamlayan yegane yapı taşının kaşlarımız olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kaşlarımızın her zaman bizim karakterimize, mizacımıza ve yüzümüzün anatomik yapısına uygun olması gerektiğine dikkat çekiyor.



Kaş modası var mı? Yoksa tek tip kaşlar mazide mi kaldı?

Her şeyin modası olduğu gibi kaşların da elbette modası var. Aslına bakarsanız kaşın, cildin hatta makyajın en çok esinlendiği alan moda sektörü. Biliyoruz ki her defilede tanıtılan kıyafet ve giyim tarzlarına uygun makyajlar yapılıyor. Dolayısıyla bu durum kaş modellerini de etkiliyor. Zaman zaman kalın, bazen ince, kavisli, düz veya daha sıradışı kaş modelleri moda olabiliyor. Ancak dünyada vazgeçilmeyen tek trend var ki o da estetik ve güzelliğin en önemli yapı taşı olan “doğallık”. Aslında bizim vurgulamak istediğimiz en önemli nokta anatomik kaş modası. Yani kişinin yüzüne en uygun olan, en yakışan kaş yapısı. Tek tip kaşlar artık mazide kaldı, anatomik kaş tasarımı bu yılın ve gelecek yılların en belirleyici modası olacak.



Doğal kaşlara sahip olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Her şeyden önce bakımlı olmalıyız. Kaşlarımızı bakımlı hale getirebilmek için kaş vitaminleri ve kaş detoksu uygulamalarından faydalanabiliriz. Bunun yanı sıra yüz yapımıza en uygun kaş tasarımı yapılmalı. Bu noktada 4D anatomik kaş tasarımı uygulaması uygun, etkin ve en güçlü yöntemlerden biri. Bu teknikle kişinin yüz anatomisine uygun bir tasarım ile kaşlardaki doğallık korunuyor.



Doğallığı yakalamaya çalışırken genelde hangi yanlışlar yapılıyor?

Zaman zaman belirli etkilerden dolayı kaşlarımız dökülebiliyor, kimi zaman girdiğimiz stresli bir dönem ya da mevsimsel etkiler de kaşlarda dökülmeye ve yapısında bozulmaya yol açabiliyor. Doğal kaşlara sahip olmak isteyenler ise farkına varmadan yanlış uygulamalarla ve ürünlerle kaşlarının dökülmesine, yapısının bozulmasına neden olabiliyor. Bu süreçte jilet, makine, yanlış aparatlar hatta kullanılan kalemler bile kaşlarımıza zarar verdiği gibi aynı zamanda cilt yapısında da bozulmalara yol açabiliyor. Uygulanan tüm işlemlerin, her zaman bu alanda uzman kişilerce yapılmasını ise faydalı buluyorum.



Kaşlar da saçta ve ciltte olduğu gibi mevsim geçişlerinden etkileniyor mu?

Vücudumuzun tamamı bir bütün ve birbirinden ayırmak mümkün değil. Kaşlarımız, saçlarımız, cildimiz... Bunların tamamı mevsim geçişlerinden etkileniyor. Mevsim geçişlerinde cildimizde kuruluk, yağlılık, akne problemleri ve buna benzer lekeler, saçlarda yaşanan dökülme, hacim kaybı ve renk değişiklikleri gerçekleşebiliyor. Kaşlarımız da mevsim geçişi boyunca dökülme ve yıpranma yaşayabiliyor. Ayrıca kaş köklerinde kuruma ve yaralanmalar da sıkça karşılaştığımız problemlerden... Mevsim geçişlerinde yaşanan problemlerde cildimizde ve saçlarımızda yaşanan problemlere aldığımız önlemler olduğu gibi kaşlarımız içinde çeşitli çözümlerimiz mevcut. Özellikle bu geçiş dönemlerinde kaş detoksu uygulaması ile bu problemler giderilebiliyor.



Kaş uygulamalarından bahsedecek olursak, ihtiyaçlara göre hangi uygulamalar yapılabilir?

Kaş için yapılabilecek bugüne kadar duyulmuş sayısız yöntem var. Bizim felsefemiz doğal olanı koruyarak mevcut yapıyı daha da iyileştirmek. 4D anatomik kaş tasarımı uygulaması her ihtiyaca göre form alabilecek bir uygulama. Bazen kaşlarımızda hacim fazlalığı oluyor. Bu durumda yüzümüze yapılan anatomik tasarım ile hacim fazlalıklarından kurtuluruz. Kaşlarımızın ortasında, altında veya üstünde verilen şekil doğrultusunda uygulanan özel yöntemlerle kalıcı bir tasarım sağlanabiliyor. Bazen de kaşlarımızda dökülme veya kaş yapısı sonucu seyreklikler mevcut ise bu aşamada 4D anatomik kaş tasarımı çerçevesinde kıl efektleri verilerek nanopigmentasyon işlemi gerçekleştirilip, ihtiyaç doğrultusunda vitamin ve detoks uygulamaları ile desteklenerek seyrek kaş problemine son verilebiliyor. Kaş uygulamalarında sıkça kullanılan pigmentasyon ise medikal bir işlem. Klinik ortamında yapılması gerekiyor ve hijyen koşulları da oldukça önemli. Uygulamayı yapan kişinin konusunda uzman olması ve gerekli sertifikaları bulunması da bir diğer önemli husus.



Doğal görünümü yakalamak için hangi güzellik ürünlerinden yararlanılabilir?

Güzellik ürünleri kullanılmadan önce mutlaka bir cilt analizi yaptırılmalı. Cildimizin neye ihtiyacı olduğunu öncelikle tespit etmeli, ardından onun ihtiyacına göre doğal ve organik ürünlerle işlemler yaptırmalıyız. Kimyasal madde içeren ürünlerle yapılan tedaviler faydadan çok zarar getirebiliyor. Bu işlemlerin ardından analizi yapan doktor ile birlikte en uygun ürün ve tedavi yöntemi belirlenmeli.



*Formsante dergisinden alınmıştır.