Genç ve güzel bir yüze sahip olmanın sırlarından biri de boyun ve gıdık bölgesinin gergin görünümü...

Bu bölgelerde oluşan deformasyonlar; bazen tek, bazen de birkaç yöntemin kombine edilerek uygulanması sonucu ortadan kaldırılabiliyor. Ameliyatlı ve ameliyatsız gıdık-boyun estetiklerini, yazarımız Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nebil Bozdoğan anlattı. Boyun bölgesi, yüz estetiğini yakından ilgilendiriyor. Sarkık bir gıdık, insanı daha yaşlı gösteriyor. Genç ve güzel bir yüzde bile dolgun ve sarkık bir gıdık daima dış görünüşü bozuyor. Gıdık ve boyun bölgesinde deri sarkması, yağ birikimi ile boyun kaslarının sarkması olabiliyor. Hangi problemin var olduğu ise uzman doktorla yapılan ilk görüşmede belirlenebiliyor.



Gıdık bölgesinde estetik müdahale yapılıyor

Uzman doktorun muayenesi sonucu, gıdık bölgesindeki problem belirleniyor ve buna göre yapılacak müdahale şekilleniyor. Gıdık bölgesinde sadece yağ toplanması varsa ve deri sıkılığı yeterliyse, yalnızca liposuction yapılması da yeterli olabiliyor. Ancak deri gevşekse yapılacak işleme askılama da eklenebiliyor. Deri gevşekliği ileri derecedeyse deri çıkarılması ve boyun germe işlemi gerekli oluyor. Bu arada gevşek boyun kasları da sıkılaştırılabiliyor. Sonuçta bu bölgenin estetik olarak daha iyi görünmesi için genellikle fazla yağ birikiminin uzaklaştırılması, fazla derinin gerilmesi ile boyun kaslarının sıkılaştırılması işlemleri, duruma göre kombine edilerek uygulanabiliyor. Bazen de çene ucuna küçük bir destek (çene ucu implantı) konulabiliyor.



Ameliyatsız gıdık estetiği - Gıdık askısı

Gıdık bölgesinin estetik olarak daha iyi görünmesi için genellikle fazla yağ birikiminin uzaklaştırılması ve üzerindeki derinin askıyla sıkılaştırılması, birçok durumda çarpıcı sonuçlar veriyor. Ameliyatsız gıdık estetiği ortalama 30 dakika sürüyor ve lokal anesteziyle yapılabiliyor. Bu şekilde, gıdık-boyun açısı en güzel şekilde elde edilebiliyor.



Boyun germe ameliyatı

Ameliyatlı boyun estetiği ortalama 1,5-2 saat süren bir operasyon ile gerçekleştirilebiliyor. Sıklıkla genel anestezi gerekmeden de yapılabiliyor. Kişi, çoğunlukla hastanede yatmadan, aynı gün kişi taburcu olabiliyor. Operasyon sonrası boyun bölgesi üç gün boyunca özel bir şekilde bantlanıyor ve bu süre sonunda kişi günden güne normal hayatına dönebiliyor. İyileşme dönemi, kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama yedi gün sürüyor.



*Formsante dergisinden alınmıştır.