Güzel göğüsler mutlu kadınlar!

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Biz kadınlar kendimizi güzelleştirmeye bayılırız. Özellikle de vücudumuzda beğenmediğimiz bir bölgemiz varsa ne yapar eder onu istediğimiz gibi yapana kadar uğraşırız. Göğüs ameliyatları ise en çok yapılan estetik operasyonların başında geliyor.

Yazı: Nilgün Yıldız



Ne giysem yakışmıyor, göğüslerim küçücük duruyor ya da “Ben de dekolte giymek istiyorum ama kocaman göğüslerle o kadar çirkin görünüyorum ki” gibi onlarca cümle ya söyleriz ya da duyarız. Çünkü biz kadınlar göğüslerimize çok önem veririz. Bazen küçüklüğünden, bazen büyüklüğünden, bazen sarkıklığından ya da bazen ayrık olmasından şikayet ettiğimiz göğüslerin durumunu bir de işin uzmanı olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Küçükkaya’ya sorduk. Bize en son göğüs estetiği yöntemlerini anlattı, gelişmelerden bahsetti.



Meme operasyonu ne zaman gerekir?

Bir kadın aynaya baktığında memesiyle ilgili sorun görmeye başladığı anda aslında bazı şeyler yapılabilir. Bununla beraber, büyük memenin ve küçük memenin kadın için yarattığı çok farklı sıkıntılar var. Büyük memeler başta boyun, sırt ve omuz ağrısına neden olabiliyor. Bununla beraber meme altlarında özellikle sıcak havalarda kötü koku, pişik ve hatta mantar enfeksiyonlarına varan ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Kıyafet bulmadaki zorlukla beraber sosyal sıkıntılar da yaşanabiliyor. Küçük memeler ise en başta kadınsı hatların yokluğu olarak kendisini ciddi bir sıkıntı olarak hissettiriyor. Özellikle doğum sonrasında memelerin içlerinin boşalmasına bağlı sarkıklıklar ve dolgunluğunun azalması da başka bir problem olarak ortaya çıkabiliyor.



Meme operasyonlarındaki gelişmeleri anlatabilir misiniz? Hangi yöntem ve teknikler bu operasyonlara kolaylık getirdi?

Özellikle meme küçültmedeki teknikler artık daha az izli ve daha az ağrılı olarak uygulanıyor. Operasyonun ertesi gününden itibaren omuz ve sırt ağrıları azalıyor. 3-5 gün sonra da normal hayata dönülebiliyor. Meme küçültme ameliyatlarını yaparken, dikleştirme de yapıldığı için estetik olarak da çok daha güzel görünen memeler ortaya çıkıyor. Ameliyattan sonra hastaların yaşadığı belki de en büyük rahatlık sutyen giyme ihtiyaçlarının kalmamış olması. Meme büyütme ameliyatları ise artık aynı günün akşamında eve gidilebilecek konforda ve rahatlıkta yapılıyor. Günümüzde üretilen protezler artık ömürlük olarak üretiliyor.



Meme boşaltma operasyonu son yıllarda çok konuşuluyor. Bu operasyon ne zaman yaptırılıyor?

Günümüzde özellikle meme kanseriyle ilgili yoğun bir gündem mevcut. Angelina Jolie örneğinden sonra bu istekle başvuran hastalar olabiliyor. Bu hastaların çoğunluğu ailelerinde meme kanseri olanlar oluyor. Kanser korkusuyla bu ameliyat istenebiliyor. Tabii ki bu ameliyatın kime yapılacağına biz plastik cerrahlar karar vermiyoruz, bu koruyucu meme aldırma ameliyatlarını genel cerrahlar yapıyor. Bunun kime ve nasıl uygulanacağına genel cerrah ve onkolog çoğu zaman beraber karar veriyor. Plastik cerrahlar olarak koruyucu yapılan bu ameliyatlardan sonra yeni meme yapmak üzere devreye giriyoruz. Gerek bu şekilde kanser gelişmeden yapılan koruyucu meme aldırma ameliyatları gerekse kanser sonrası alınan meme dokusunun yerine yeni meme yapılması plastik cerrahların işi oluyor. Bu noktada elimizde birçok alternatif var. Bunlar silikon meme protezleri gibi dışarıdan konulan maddeler olabildiği gibi kişinin kendi vücudundan alınan dokularla da olabiliyor.



Sarkık memeler için nasıl bir yöntem uygulanıyor?

Küçültme yaparken kullanılan teknikler kullanılıyor. Eğer sarkık olan meme dokusunun yeterli olduğu düşünülürse sadece meme dokusunun kendisini şekillendirerek dik bir meme yapılabiliyor. Ancak içi boşalmış ve sarkık bir meme için silikon meme protezi kullanmak gerekiyor. Yine meme başı dik ve olması gereken yere getiriliyor ve kişinin isteğine ve vücut yapısına uygun olarak meme protezi yerleştiriliyor. Bazı sarkıklıklarda tek başına meme protezi bile dikleştirmeyi sağlayabiliyor.