Kadınların hayatını ileri yaşlarda en çok zorlaştıran rahatsızlıklardan ikisi, rahim ve mesane sarkması. Neyse ki günümüzde tedavilerinde çok yol kat edildi. En yeni yöntemlerden biri olan ileri teknoloji robotik cerrahi hakkında merak edilenleri işin uzmanından öğrendik.

Günümüzde özellikle ileri yaştaki her iki kadından birinde rahim ve mesane sarkması sorununa rastlanıyor. Ülkemizde ise bu oranın dünya ortalamasının biraz daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Peki bu sorun neden yaşanıyor ve temelinde ne yatıyor? Sarkmanın birçok nedeni bulunmakla beraber en sık görülen nedenleri arasında çok fazla doğum yapmak, zor doğum öyküsü, uzayan doğum, genetik faktörler, kronik kabızlık, sigara kullanımı ve obezite bulunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta’dan konuyla ilgili merak ettiklerimizi ve en yeni yöntemleri öğrendik.





Doç. Dr. Taner Usta



Rahim sarkması ne anlama geliyor?

Mesane, rahim ve bağırsakları yerinde tutan kaslarda ve bağlarda meydana gelen zayıflamaya bağlı olarak rahmin bulunduğu yerden sarkmasına ‘rahim sarkması’ deniyor. Rahim sarkmasına sıklıkla mesane ve makat bölgesinde sarkma da eşlik ediyor. Ayrıca daha önce rahim ya da vajinal ameliyat geçirmiş olan kişilerde de rahim sarkmaları meydana gelebiliyor. Sarkmanın yeri ve evresine göre vajinal ya da karın boşluğundan gerçekleştirilen operasyonlar ile tedavi ediliyor.



Yeni nesil tedavi yöntemi, robotik cerrahi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Son 20 yıl içerisinde tıp alanında kendine büyük yer bulan robotik cerrahi, günümüzde en sık jinekoloji ve üroloji operasyonlarında tercih ediliyor. Klasik laparoskopik yöntemin daha gelişmiş versiyonu olan bu yöntem ile laparoskopik yöntemin kısıtlamaları ortadan kalkıyor. Da Vinci robotunun kolları onlarca kez büyütme yapan ve üç boyutlu görüntü sunan kameraları ile operasyon bölgesi hakkında geniş bilgi sağlıyor. Ayrıca çok derin yerlere ulaşabilmesi sayesinde bu bölgelerde konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı meydana geliyor. Üç boyutlu yani derinlik de içeren görüntüleme teknolojisi sayesinde ameliyat bölgesi çevresinde yer alan hassas dokuya herhangi bir zarar verilmeden operasyon tamamlanabiliyor.



Robotik cerrahinin avantajlı yanları nelerdir?

Yeni nesil robotik cihazlar ile yapılan operasyonlar tıpkı laparoskopik yöntem gibi minimal invaziv jinekolojik cerrahi alanında yer alıyor. Yani robotik cerrahide, operasyon esnasında hasta mümkün olan en az sayıda müdahale ile tedavi ediliyor. Bu da ameliyat sırasında daha az kanama ve daha az kan ihtiyacı anlamına geliyor. Operasyonların küçük kesilerden gerçekleştirilmesi sayesinde ameliyat sonrasında enfeksiyon gibi komplikasyon görülme riski de minimum seviyeye indiriliyor. Bu sayede ameliyat sonrasında hastalar daha hızlı bir şekilde taburcu olabiliyor ve sosyal hayatlarına daha çabuk dönebiliyor. Robotik cerrahinin bir diğer avantajı ise küçük bir kesiye ihtiyaç duyulduğu için ameliyat sonrasında herhangi belirgin bir iz kalmaması. Operasyon sonrasında ortaya çıkan izler yaklaşık bir yıl içerisinde gözle görülemeyecek seviyeye geliyor.