Kış ayları cildinizdeki lekelere veda etmeniz için en uygun zamanlar. Güneşin ya da hormonal faktörlerin yol açtığı lekelerinizi lazer tedavisi ile silebilirsiniz.

Cilt üzerinde farklı türde lekelenmelerin oluşumunda, güneşten gelen zararlı ışınlar büyük rol oynuyor. Kişinin yaşadığı hormon değişimleri, zamanın etkisiyle yaşlanma sonucu ciltte oluşan savunma yetersizlikleri de cilt lekelenmelerinin oluşumunda etkili olan diğer unsurlar. Dermatoloji Uzmanı Dr. Esra Arısoy, cilt lekelenmelerinin giderilmesini amaçlayan Thulium akıllı lazer uygulaması ile ilgili merak ettiğimiz soruları yanıtladı.



Akıllı lazerin avantajları neler?

Yan etki riskinin az, uygulamasının pratik olması ile az sayıda seans gerektirmesi şeklinde sıralanabilir. Lazer uygulamaları, tüm tıbbi işlemlerde olduğu gibi uzmanlar tarafından uygulanması gereken önemli işlemlerdir.



Akıllı lazerin çalışma prensibi nedir?

Akıllı lazer, BB lazer olarak da yaygın şekilde bilinen Thulium lazer 1927nm dalga boyuna sahip fraksiyonel bir lazerdir. Uygulama sırasında üst deri ile alt deri arasındaki birleşim tabakasına etki etmeyi hedefliyor.



Akıllı lazer hangi tedavilerde kullanılıyor?

Güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, melazma denilen; düzensiz şekilli renk koyulaşmaları şeklinde oluşan lekelenme tablolarında sıklıkla kullanılıyor. Sadece leke tedavisi değil ince kırışıklıklar, yara izleri, sivilce izleri, cildin sıkılaşması gibi uygulama alanları da mevcut.



Lazer ile leke tedavisi uygulaması nasıl yapılıyor?

Lokal anestezi kremleri uygulandıktan sonra lazer işlemi yapılıyor. İşlem sırasında bir miktar ağrı ve hafif yanma hissi olabiliyor. Bu his en fazla bir saat sürüyor ve ertesi gün hasta günlük yaşantısına rahatça devam edebiliyor. Uygulama bölgelerinde kahverengi, nokta nokta şekilde minik kabukçuklar oluşuyor ve bunların uygulama sonrasında kesinlikle koparılmaması gerekiyor. Bu noktalar yaklaşık 7-10 gün içinde vücuttan kendiliğinden atılıyor ve bunların yerinde tamir olmuş, aydınlık bir deri oluşmaya başlıyor.



Lazerin etkisi ne zaman görülüyor?

İyileşme süreci aslında aylarca sürüyor fakat ilk etkileri 10 gün içerisinde görülmeye başlıyor. Leke tedavisinde bazen bir seansta bile, uygun vakalarda iyi sonuçlar alınabiliyor. İhtiyaç halinde üç seans işlem yapılıyor ve ileriki yıllarda tekrarlayan seanslara yani yılda bir defa seansa ihtiyaç duyulabiliyor.



Uygulama yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Sağlığa etki edebilecek her uygulamada olması gerektiği gibi, kişinin lazer ile leke tedavisi uygulaması yaptırmadan önce mutlaka alanında uzman bir dermatolog tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Tedavi sürecinin uzman bir dermatolog gözetiminde ilerletilmesi, uygulamalarda güvenilir ve etkin cihazların kullanılması, uygulamanın olduğu ortamın hijyenik açıdan problemsiz olması, olası yan etkilerin ve risklerin ortadan kaldırılması açısından büyük bir öneme sahip.



* Formsante dergisinden alınmıştır.