Biliyoruz başlık biraz iddialı duruyor ancak önyargılarınızı düşünmeden önce uzmanların önerilerini dikkate alabilirsiniz. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nebil Özdoğan, çok duyduğunuz ancak kombine bir tedavi biçimi olarak fazla konuşulmayan liposuction ve yağ dolgusu ikilisini anlattı.

Yanlış beslendiniz, doğum yaptınız, hareketsiz kaldınız, yoğun iş koşulları nedeniyle diyetleri sürdüremediniz hatta gelen giden misafirler veya davetler derken vücut yağ kütlenizi arttırmakla kalmayıp, resmen sabitlediniz diyelim… Bu durumda vücudunuza yerleşen ve formunuzu olduğundan daha yaşlı hatta bakımsız gösteren o meşhur yağlı basenlere, kalın bacaklara, kalın kollara, hiç istemediğiniz bel ve göbek yağlarına saplandınız diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte tam bu noktada estetik ve plastik cerrahi edindiği bilimsel ivme ve başarı ile imdadınıza yetişiyor. Öncelikle liposuction'dan sonra yağlar geri gelir mi sorunuza yanıt vererek sözlerime devam etmek isterim: Liposuction yapılan bölgelerde tekrar yağ oluşması pratik olarak mümkün değil (çok özel haller dışında). Çünkü vakumla alınanlar yağ hücreleridir. Yani elde edilen incelme genellikle kalıcıdır.



Artık herkesin bildiği gibi liposuction kilo verme hedefi ile değil, vücudu şekillendirme hedefi ile yapılmalı. Elbette vücudunuzdan çıkan yağlar sizi tartıda olduğunuzdan hafif gösterecek hatta sağlık durumunuz el veriyorsa, tek seferde yedi litreye kadar bir azalma dahi görebilmenize yardımcı olacak. Ayrıca çokça sorulan “İz kalır mı?” sorusuna da “Hayır, lipsuction sonrası vücudunuzda iz kalmaz” diyerek vücudunuzdaki yağlarla tam da bu noktada güzelleşmenizi sağlayacak olan kombine tedavinin ikinci ayağı yani yağ enjeksiyonu ile yapılan uygulamalardan bahsetmek istiyorum.







Yağ dolgusu ile neler yapılır?

Yağlarınızı aldırdınız, peki bu yağlar ne olacak? Zira bu yağlarla pek çok konuda düzeltici estetik tedavi uygulanabilir. Sıralamak gerekirse:



• Yağ dolgusu ile bacak çarpıklığı düzeltme operasyonu



• Yağ dolgusu ile yüz, elmacık kemiği, yanak, burun veya dudak estetiği



• Selülitli görüntüyü giderici yağ dolgusu işlemi



• Yağ dolgusu ile meme dolgunlaştırma



• Genital bölgenin yağ dolgusu ile simetrik ve estetik hale getirilmesi



• Göz altı için ışık dolgusu



• Yağ dolgusu ile çene dolgunlaştırma ve simetrik hale getirme uygulaması



• El, boyun ve dekolte estetiği



• Yağ dolgusu ile kol estetiği



Ve daha nice tedavi yöntemi, liposuction ile incelirken aynı anda vücudunuzdan çıkan yağlarla vücudunuza enjekte edilerek sağlanabiliyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.