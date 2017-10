Vücut şekillendirme yöntemlerinin en bilinenlerinden olan liposuction artık ultrasonik tekniklerle yapılıyor. Bu yeni yöntemin ayrıntılarını ve uygulanma şeklini mercek altına altık.

Vücudun belli bölgelerinde biriken, egzersiz ve diyetle yok olmayan inatçı yağları ultrasonik dalgalarla sıvılaştırarak dışarı almak ve vücut kontürlerini düzeltmek için yapılan uygulamalardan biri 4D Lipomex yani ultrasonik liposuction. Bu yeni yöntemin ayrıntılarını Oximed Life Estetik ve Güzellik Merkezi’nden Op. Dr. Hakkı İzmirli’ye sorduk.



ULTRASONİK LIPOSUCTION YÖNTEMİNİN HEDEFİ NE?

Bu yöntem ile inatçı yağların ultrasonik dalgalarla sıvılaştırarak dışarı alınması hede eniyor. Yöntem, dokuyu sıkılaştırmaya, pürüzsüz bir görüntü sağlamaya yardımcı oluyor.



BU YÖNTEME KİLO VERMEK İÇİN Mİ, VÜCUT ŞEKİLLENDİRME İÇİN Mİ BAŞVURULUYOR?

Bu, kilo verme işlemi değil, bir vücut şekillendirme yöntemi. Ultrasonik liposuction, ultrasonik teknolojisiyle inatçı yağları atmaya yardımcı oluyor. Klasik liposuction’dan farklı olarak ultrason enerjisi sadece yağ hücrelerini hedef aldığından, çevre dokulara (bağ dokusu, damar, sinir gibi) bir zarar verilmiyor. Böylelikle daha az morluk ve şişlik ile daha estetik sonuçlar elde edilmesi hede eniyor. Kişinin normal hayatına dönmesi daha hızlı oluyor. Sağlıklı, doğal ve sportif görünmek isteyen her kadın ve erkek için ideal bir uygulama olduğunu söyleyebilirim.



UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Vücut yapınıza ve beklentinize uygun olarak vücut şekillendirmeniz planlanıyor ve bir heykeltraşın heykeli şekillendirilmesi gibi vücudunuz şekillendiriliyor. Vücudunuzun kendine has şekli ve yapısı olduğu için sonuçlar kişiden kişiye değişiyor ancak her zaman doğal bir görünüm hede eniyor. Kadınlarda daha ince bir bel elde edilmeye çalışılıyor. İstenmeyen yerlerdeki yağlar alınarak daha dolgun olması istenen bölgelere (göğüs, popo gibi) transfer ediliyor. Karın bölgesi daha düz olması, kalın kolların inceltilmesi, sarkıklığın giderilmesi, hatların daha düzgün ve estetik hale getirilmesi hede eniyor. İsteğe göre basen ve bacak içlerinde de inceltme yapılması sağlanarak kalın ayak bileklerine şekil verilmesi planlanabiliyor. Erkeklerde özellikle karın ve göğüs bölgesine yoğunluk sağlanıyor. Karın bölgesinde “baklava” veya “six pack” denilen karın kaslarının özel bir planlamayla ortaya çıkartılması hede eniyor.







TEK SEANSTA BİRDEN FAZLA BÖLGEYE UYGULANABİLİR Mİ?

Ultrasonik liposuction, vücudun ihtiyacı olabilecek, karın, bel çevresi, sırt, göğüs, popo, kol ve bacak bölgelerine tek seansta uygulanabiliyor.



AVANTAJLARI NELER?

Çevre dokulara zarar vermediğinden, kanama, morluk ve şişlik riski az oluyor. İyileşme süresi daha hızlı gerçekleşiyor. Klasik liposuction’ın aksine, kolajen üretimini hızlandırarak cildin sıkılaşmasını sağlamaya yardımcı oluyor. Günlük yaşamınıza kısa sürede dönebiliyorsunuz.



UYGULAMA SÜRECİ NASIL?

Ultrasonik liposuction lokal anestezi altında yapılıyor. Uygulama yapılacak alana 2-3mm’lik delikler açılarak bölgedeki kan damarlarını büzmek ve uyuşturmak amacıyla epinefrin-lidokain karışımı salin solüsyonu veriliyor. Ardından ultrasonik liposuction, ultrasonik dalga uygulayan özel kanülleri bölgeye yerleştirilerek sadece alınması gereken yağları hedefleyip sıvılaştırıyor. Sıvılaşan yağlar özel kanüllerle dışarıya alınıyor. Ameliyat sonrasında dört ile altı hafta arasında özel bir korse kullanmanız gerekiyor. Uygulama sonrası bakım oldukça önemli. Uygulanacak yöntemler arasında masaj, radyo frekans tedavisi dahil pek çok yöntem mevcut. Tüm bu tedaviler daha çabuk iyileşmeniz için gerekli oluyor.



SONUÇLAR NE ZAMAN GÖRÜLÜYOR?

Bu yöntemin sonuçları yumuşak ve doğal oluyor. Yağlar alınırken çevre dokular zarar görmediğinden şişlik ve morluklar en aza indiriliyor. Uygulama sonrası birinci haftada sonuçlar görülmeye başlanıyor. Ödemlerin tamamen geçmesinin ardından iki ila dört ay arasında hedeflenen görünüm ortaya çıkıyor.



ULTRASONİK LİPOSUCTION İLE SONUÇLAR KALICI OLUYOR MU?

Vücudun, ultrasonik liposuction ile sıvılaştırılmış yağların yerine yeni bir yağ hücresi üretmemesi hede eniyor. Kişi uygulama sonrası kilo alırsa, ultrasonik liposuction yapılan bölge de diğer vücut bölgeleri gibi bir miktar kalınlaşıyor ancak uygulama öncesindeki gibi bir yığılma gerçekleşmiyor. İşlem sonrası sağlıklı bir diyet sürdürüp fiziksel aktivite de aksatılmadığı sürece sonuçlar kalıcı oluyor.



SONRASINDA İZ KALIYOR MU?

Çoğunlukla her kanül giriş deliği için yaklaşık 4 mm’lik çok küçük bir yara izi kalabiliyor. Çoğu kişide bu iz tamamen yok oluyor veya zamanla görünmez hale geliyor.



