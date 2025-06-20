Alperen Duymaz, oğlu Gün'le ilk paylaşımını yaptı
Son olarak rol aldığı Leyla dizisindeki performansıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Alperen Duymaz, bebeğinin yüzünü geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez gösterdi.
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Leyla: "Hayat... Aşk... Adalet" dizisindeki Civan karakteriyle takdir toplayan Alperen Duymaz, dizinin ikinci sezon onayına rağmen geçtiğimiz haftalarda yapıma veda etti.
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, 2020'de çocukluk aşkı Kübra Kelkit'le evlenmişti.
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Geçtiğimiz ekim ayında "Gün" adını verdikleri oğullarını kucaklayan çift, bu mutluluğu zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.
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Duymaz, oğlu Gün ile ilk kez yüzünü gösterdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Bu samimi kare, meslektaşları ve hayranlarından büyük ilgi gördü.