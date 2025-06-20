Cemre Baysel, siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Cemre Baysel, katıldığı bir davetteki şıklığıyla gündeme geldi. 26 yaşındaki güzel oyuncu, tercih ettiği siyah ve dekolteli ceket-elbisesiyle adeta büyüledi.
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Aşk hayatı ve kariyeriyle sürekli gündemde olan Cemre Baysel, 2021'de "Baht Oyunu" dizisinde tanıştığı partneri Aytaç Şaşmaz ile ilişkiler yaşamaya başlamış, ancak sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı.
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Bu ayrılığın ardından, ikiliden art arda göndermeli paylaşımlar gelmişti. Instagram'da birbirlerini takip etseler de, aralarındaki gerilim şimdilik yatışmış gibi görünüyor.
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Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan 26 yaşındaki oyuncu Cemre Baysel, katıldığı bir davetteki şıklığıyla adından söz ettirdi.
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Siyah, dekolteli bir ceket-elbise tercih eden Baysel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.