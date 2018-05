Yaz için sadece bir ayınız var. Eğer estetik bir girişim düşünüyorsanız uzmanların uyarılarını dikkate almalısınız. Her mevsim, her estetik yöntemi için uygun olmayabiliyor.

Estetik girişimlere olan ilgi özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında artıyor. Fakat her estetik girişimden hemen sonuç alamazsınız. Örneğin mayıs ayında yapılan saç ekiminin tam sonucunu ancak sonbaharda görebilirsiniz. Burun estetiğinin sonucunun tam oturması da bir sene alıyor. Yüz germe, endoskopik orta yüz germe, karın germe gibi ameliyatların sonucu da ancak aylar sonra gözle görünür oluyor. Bazı estetik girişimler ise bir-iki ay içinde hemen sonuç vererek yaz başına yetişebiliyor. Kısa sürede sonuç alabileceğiniz ve 2018 yazında yüzünüzü güldürecek girişimleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oytun İdil anlattı…



Meme büyütme

Meme büyütme ameliyatları; günümüzde komplikasyon ihtimali düşük,hızlı sonuç alınan ve memnuniyet oranı yüksek ameliyatlar arasında sayılıyor. İşin en büyük sorumluluğu "implant"ta oluyor. Cerrahın yapması gereken sadece hastaya uygun implantı seçmek ve bunları uygun anatomik bölgeye yerleştirmek. Bir ay içinde tüm şişlik ve ameliyatın etkileri geçiyor. Hatta hasta, ameliyattan 15 gün sonra denize girebiliyor.



Liposuction

Liposuction (yağ alma) ameliyatı da kısa sürede sonuç alınabilen girişimlerden. Sadece liposuction’dan sonra bir ay kadar korse giyilmesi gerekiyor. Bu korse dönemini hesaplayıp deniz, tatil döneminden önce yeteri kadar süre bırakırsanız ameliyatın sonucunu yaza yetiştirebilirsiniz. Yaz ortasında liposuction yapılmasını tavsiye etmiyoruz çünkü yaz sıcağında korse giymek oldukça zor oluyor.



Bişektomi (yanaktan yağ alma)

Yanaktan yağ alma ameliyatı riski olmayan, son derece hızl sonuç alınan bir estetik girişim. Bu ameliyat birçok hastada sanki yüz gerdirme ya da elmacık kemiklerine dolgu yapılmış gibi bir görünüm sağlıyor. Genellikle üç hafta içinde sonucu fark edebilirsiniz. Bişektomi ile yanak yağları alındığında yanaklar düzleşiyor. Çok hızlı sonuç alınan bu ameliyatı her mevsim yaptırabilirsiniz. Aslında dünyada neredeyse 100 yıllık geçmişi olan bu ameliyat, son beş-altı senedir ülkemizde çok popüler oldu.



Eşinizi ilgilendiren ameliyatlar

Penis büyütme ameliyatı da kısa sürede sonuç alınan ve her mevsim yaptırılabilecek ameliyatlardan. Sonuçları dışarıdan görülebilecek bir ameliyat değil ama bu ameliyatın sonuçları bir değil, iki kişiyi ilgilendiriyor. Genellikle yapılan işlemler penis uzatma ve kalınlaştırma. Bu iki işlem aynı seansta yapılıyor. Ameliyattan sonra üç haftalık bir iyileşme dönemine ihtiyaç var. Hasta, üç hafta kadar cinsel ilişkiye giremiyor. Diğer bir uygulama ise LSWT ile sertleşme sorununun tedavisi. Aslında ameliyatsız bir yöntem. Sertleşme sorunu olan erkeklerde penisteki damarlanmanın artmasını, olan damarların açılmasını sağlamaya yardımcı oluyor. Ses titreşimleri ile etki ettiği için acısız, ağrısız bir uygulama. Haftada bir olmak üzere, dört hafta uygulanıyor.