Yaz başlarken formda bir vücuda ‘merhaba’ demenin tam zamanı. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra ameliyatsız bölgesel incelme sistemleri de kışın yorgunluğunu ve yoğunluğunu atmak için başarılı yöntemler sunuyor.

Çoğunlukla bölgesel incelme ve cilt gençleştirme işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan odaklı ultrason LIPOcel Cool Sonic, uygulama esnasında sağladığı soğutma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Lazer ile ulaşılamayan alanlara uygulama imkanı sunan bu sistem, soğukla gelen ses dalgaları temaslı soğutma özelliği ile ciltte yanık izlerinin oluşumunu engelliyor ve acı hissettirmiyor. Bu yöntemin en önemli özelliği ise uygulama esnasında sonuçların direkt olarak gözle görülür seviyede ortaya çıkması. Güray Akar, yağ dokusunun vücut derisi altında homojen bir şekilde yayılması veya belirli bölgelerde birikmesi sonucu fazla kiloların oluştuğunu, diyet sayesinde ulaşılan kilo kaybından sonra ise önceden görünmeyen bölgesel yağ dokularının ortaya çıkabildiğini söylüyor. Bu inatçı yağlardan acısız, zahmetsiz ve neştersiz bir şekilde kurtulmak mümkün.



Etkili ve acısız

Dünyadaki tek soğutmalı vücut HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason Enerjisi) sistemi olan LIPOcel teknolojisi, özellikle karın bölgesi, bel çevresi ve bel kenarları, basen ve üst bacaklardaki inatçı yağlanmaların gözlemlendiği bölgelerde uygulanabiliyor. Dış dokularda hasar oluşmadan yağ katmanına kontrollü bir şekilde odaklanarak, tek seansta 3 cm ila 5 cm arası incelme sağlanabiliyor. İnatçı yağ hücreleri etkili bir şekilde parçalanabiliyor. Arzulanan kesin sonuçlara ise 8-12 hafta arasında ulaşılıyor. Bu süreci sağlıklı bir beslenme programı ve düzenli egzersiz ile desteklemek ise sonuçların daha hızlı ve kalıcı olmasında büyük oranda etkili.