Sonbahar yaz sıcaklarından kavrulan, nem dengesini ve enerjini yitiren, lekelenen cilde özen göstermek için en uygun zaman. Elbette hepsinin çözümü var. Yaz sonrası hangi cilt bakım yöntemlerinin öne çıktığını, sonbaharla gelen en yeni estetik yöntemlerini, son trendleri işin uzmanlarından öğrendik.

Yazı: Gülru İncu



Yaz aylarında kavurucu sıcaklar yüzünden nemini kaybeden cildimiz dış tehditlere açık bir hale geliyor. Işıltısını ve enerjisini kaybediyor. Bu dönemde en sık görülen cilt problemleri güneş lekeleri, kırışıklıklar, elastikiyet kaybı veya kılcal damarların belirginleşmesi oluyor fakat endişelenmeye gerek yok. Ciltte oluşan hasarlar doğru analiz edildiğinde giderilebiliyor.



Cilde de aşı

Sonbahardaki hava değişimlerinin cilt yüzeyinde bozulmalara, nem kaybı ve matlaşmaya neden olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, H100 aşısının bu tarz problemlere çözüm sunabildiğini belirtiyor. Cildi gençleştirme tedavilerinden biri olan H-100 aşısı, içeriğindeki hyaluronik asit yardımıyla cildin nem miktarını artırmaya yardımcı oluyor. Hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırıyor. Yüz, boyun, dekolte bölgesi ve eller gibi tüm bölgelere uygulanabiliyor. Haytoğlu, bu dönemde C vitamini ve antioksidan serumlarla da cilt yüzeyini desteklemek gerektiğini belirtiyor.



İnce yanaklar için

Yüzü inceltmenin artık çok daha kolay olduğunu söyleyen Prof. Dr. Reha Yavuzer, ağız içi radyofrekans uygulamasının en yeni uygulamalardan biri olduğunu vurguluyor. Yavuzer, “Yanak inceltme işlemleri son bir yılda tüm dünyada çok popüler oldu. Yanak inceltme işlemi için en geçerli işlem, ağız içerisinden gerçekleştirilen ve bişektomi adıyla bilinen yağ alma cerrahisi. Çok yakın zamana kadar yanak yağlarının alındığı ameliyat dışında yanak incelten başarılı bir metot yoktu. Artık ağız içerisinden uygulanan radyofrekans ile birkaç seansta kalıcı şekilde yanak bölgesinde incelme ve sıkılaşma elde edilebiliyor” diyor. Kore’de geliştirilmiş olan bu teknolojinin arkasındaki temel neden, Koreli kadınların yüzlerinin genetik olarak daha geniş olması ve bunu azaltmak için gösterilen büyük talep. Türkiye’ye geçen ay gelen bu çok yeni teknoloji, kullanım kolaylığı ile yüzünü inceltmek isteyenlerin gözdesi olacağa benziyor.



Daha sıkı bir cilt

Bu yöntemde sıvı karbondioksit püskürtülerek cilde veriliyor. Cilt yüzeyinde hızla gaza dönüşerek, ısıyı hızla düşürerek, soğuk şoka neden oluyor. Deri üzerindeki bu hızlı ısı kaybı başka hiçbir soğutucu sistem ile bu kadar hızlı olmuyor. Cildin altında karbondioksitin artması ile mikro kanallardan bölgeye oksijen gönderiliyor ve oksijenlenme artınca yenilenme hızlanıyor. Frozen C adı ile bilinen bu teknik Türkiye’de sadece yaklaşık bir aydır uygulanan bir yöntem. Soğuk şok cilt altında sebum üretiminin azalmasına neden oluyor. Böylelikle yağlanma azalıyor ve yağlanma azaldığından yoğun yağ atımı sebebiyle genişleyen gözenekler gözle görülür şekilde küçülüyor. Bu da cilde daha dinamik ve genç bir görünüm kazandırıyor. Ağrısız olan bu uygulamada başarılı sonuç almak için 6-8 seans uygulanması gerekiyor.







Özel bir cilt bakımı

Cildi temizlerken aynı zamanda ciltteki problemleri de gideren HydraFacial uygulamasının Hollywood yıldızları tarafından da tercih edildiğini söyleyen Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, bu uygulamanın yüz, boyun ve dekolte başta olmak üzere nemini ve elastikiyetini kaybetmiş, lekelenmiş, sivilcelenmiş, yapısı bozulmuş cilt dokusunda güvenle uygulandığını söylüyor. Ortalama 30-40 dakika süren bu bakım, iki haftada bir olacak şekilde 3-4 seanslık bir kür ile uygulanıyor.



Üst düzey botoks

Mikro botoks, botoksun en yeni uygulama alanlarından biri. Medicana Kadıköy Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Başterzi, mikro botoks yönteminin bu dönem çok talep göreceğini vurguluyor. Uygulama ile, klasik uygulamaya göre daha düşük doz ilaçla, daha geniş bir alana etki etmek mümkün olabiliyor. Bu uygulama ile sadece kırışıklıkların yok edilmesi değil, derideki gözeneklerin küçültülmesi, yağ üretiminin azaltılması ve pürüzsüz bir cilt hedefleniyor. Dr. Başterzi, göz altı çukurlarının düzeltilmesi, elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi veya daha dolgun dudaklar elde etmek için kullanılan dolguların ileriki dönemde yeni pek çok uygulama alanı bulacağını da belirtiyor. Özellikle hyaluronik asit içerikli dolguların kulak memesinden el sırtına kadar pek çok yerde görülen sarkma ve kırışıklık için kullanılmaya başlanacağını söylüyor.



B-Lite meme protezleri

Silikon meme protezi teknolojisinde önemli bir gelişme olarak görülen B-Lite teknolojisi, normale göre daha hafif protezleri kapsıyor. Bu protezler kullanmakta olduğumuz protezler ile aynı boyutta olmalarına rağmen daha hafif bir yapıya sahip. Protezlerin içerisine adeta içi boş baloncuklar yerleştirilmiş. Böylelikle aynı hacimde çok daha az silikon jel kullanılarak üretim gerçekleştiriliyor. Avrupa’da yaklaşık üç yıldan beri başarı ile uygulanan hafif silikon protezler Türkiye’de ilk kez ekim ayında kullanıma sunulacak. Meme büyütme taleplerinde artışa neden olması beklenen bu yenilik, son 10 yıldaki silikon meme protezlerindeki en önemli yenilik olarak kabul ediliyor.