Kızılcık Şerbeti 102. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 102. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 102. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 102. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 102. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç  ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı diziden yeni görüntüler yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti 102. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

 Kızılcık Şerbeti'nin 102. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 102. Bölümünde; Işıl’ın planı işlemiş, Nilay, Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur. 

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Kızılcık Şerbeti 102. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Kıvılcım’ın hamilelikten dolayı aşermeleri Ömer’in büyük çabaları sonucunda kazasız atlatılır.