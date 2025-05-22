Kızılcık Şerbeti 102. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 102. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
1 / 9
Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 102. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
2 / 9
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı diziden yeni görüntüler yayınlandı.
3 / 9
Kızılcık Şerbeti'nin 102. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 102. Bölümünde; Işıl’ın planı işlemiş, Nilay, Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur.
4 / 9
Kıvılcım’ın hamilelikten dolayı aşermeleri Ömer’in büyük çabaları sonucunda kazasız atlatılır.