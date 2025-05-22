Kızılcık Şerbeti 102. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nin 102. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 102. Bölümünde; Işıl’ın planı işlemiş, Nilay, Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur.