Cilt saatinizi geriye çevirmek istemez misiniz? Hiçbirimizin elinde sihirli bir değnek yok tabii ama yaşlanmayı yavaşlatmak günümüz teknolojisinde mümkün olabiliyor. İşte son günlerde tercih edilen iki uygulama...

Yazı: Gülru İncu



Cilt yenileniyor ve sıkılaşıyor

Cilt gençleştirmenin önemi son yıllarda daha fazla anlaşıldı ve bu konudaki çalışmalar hız kazandı. Son yeniliklerden biri ise PB enzimatik serum uygulaması. Uzm. Dr. A. Demet Aşkın, bu sistem sayesinde dokularda yeni kolajen üretilmesinin sağlandığını belirtiyor. Bu işlemin High, Medium ve Low olmak üzere üç formu var.

PB HIGH: Her tür yara izi, skar dokusu, yanık dokusu, selülit, çatlak gibi dirençli fibröz dokularda, 40 yaş üstündeki ciltlerin kırışıklık ve sarkma sorunlarında, cilt yenilenmesi ve sıkılaşması amacıyla uygulanabiliyor.

PB MEDIUM: Gıdıda, çene devamlılığının, şakak bütünlüğünün bozulduğu yağlı ciltlerde, çene kontürünü düzeltmek için veya alt yüzü incelterek şekil vermek için kullanılıyor. Sarkmayı arttıran yağ ağırlığı azaltılırken aynı zamanda cildin sıkılaşması hedefleniyor. Kollar, bacaklar, karın, kalça, bel gibi lokal yağ birikimi olan vücudun tüm bölgelerinde daralma ve cildi yenilemek amacıyla kullanılıyor.

PB LOW: Ciltteki ödemi çözüyor. Göz altı torbalarının tedavisinde, 40 yaş altındaki cildi sıkılaştırmak amacıyla tüm vücut bölgesine uygulanıyor. Uygulama mezolift, mezoterapi yöntemiyle enjeksiyonla veya kanül kullanılarak yapılıyor. Soruna göre tek seans veya birkaç seans olarak 18 yaş üzeri kadın ve erkek herkese uygulanabiliyor.







Kolajen üretimini arttırıyor

Derinin temel bileşenleri olan kolajen ve elastin yaş arttıkça azalıyor. Cilt sarkıyor, kırışıyor, hacmini ve sıkılığını kaybediyor. Doğal sonuçlar veren teknikler artık daha sık tercih ediliyor. Mint Lift de, doğal sonuçlar yaratan düz ya da kılçıklı ameliyat iplikleri kullanılarak yapılan bir germe tekniği. Yüz dokularını kaldırmak ve kolajen üretimini artırmak için emilebilir dikiş malzemesi olan FDA onaylı ipliklerle yapılıyor. Dr. Nejat Can, bu tekniğin aynı zamanda Fransız askısı, kontür lifti ya da örümcek ağı estetiği olarak da bilindiğini söylüyor. Bu işlem elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri eski pozisyonuna getirmek için kullanılıyor. Çok yoğun sarkma ve oturmuş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için uygun. Hem erkeklere hem de kadınlara uygulanabilen iple germe işlemi genellikle 35 ila 60 yaş arası, daha genç görünmek isteyen ancak yüzünde çok ciddi elastikiyet kaybı yaşamadığından ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna ihtiyaç duymayan kişilere uygulanıyor. İşlemin asıl amacı sarkan dokuları kaldırmak olsa da kolajen üretimini de tetikliyor. Ciltteki kıvrımları yumuşatıp çene çizgisini sıkılaştırarak yüzün genel gençliğini iyileştirmeye yardımcı oluyor