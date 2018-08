Yaz gelirken hepimizi bir telaş alır almasına da sıcak yüzünü gösterdiği andan itibaren her şeyi unuturuz. Bronz tenle zaten güzelim der, kendimizi güneşin parlak ışıklarına bırakırız. Oysa yaz aylarında da bakımı elden bırakmamak gerekiyor.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



Yazı güzel geçirmek gibisi var mı? Peki en son çıkan uygulamalarla ne kadar bakımlı olunabilir? Bu sorunun cevabını Dermatolog Dr. Evren Gökeşme, cilde yapılabilecek yeni bakımları anlatarak verdi.



Yüze bütünsel yaklaşım

Yüz bölgesi anatomik olarak deri, deri altı yağ yastıkçıkları, bağ doku tabakaları, kaslar, derin yağ yastıkçıkları ve kemik olmak üzere farklı tabakalardan oluşuyor. Zamanın etkisi ile bu tabakaların her birinde değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler; deride elastikiyet azalması, yağ yastıkçıklarında erime ve yer çekiminin etkisi ile aşağıya doğru yer değiştirme, kaslarda küçülme, kemik dokuda ise erime ve dışarı açılan boşluklarda genişleme şeklinde kendisini gösteriyor. Bunların bir araya gelmesiyle de yaşlanma ortaya çıkıyor. Genetik yapıya bağlı olarak bu tabakalardaki değişimler kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Örneğin; ince deri yapısına sahip bir yüz yaşlandıkça belirgin ince çizgiler ve mimik çizgileri ortaya çıkarken, kalın, yağlı ve gözenekli bir deri yapısına sahip yüz ise çene hattının bozulması ve sarkma eğilimine yatkın oluyor. Bu yüzden yapılacak kozmetik dermatoloji uygulamaları her yüze özel olarak planlanıyor. Yüze bütünsel yaklaşım, yüzdeki bölgenin bütün katmanları ile değerlendirilerek her seviyenin ihtiyacı olan tedavinin belirlenmesi ile zamanın kaybettirdiklerini yerine koymayı hedefliyor. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olmaksızın, yapısal olarak bulunan hacimsel eksikliklerin giderilmesi ve yüzdeki altın oranın sağlanması ancak yüze bütünsel yaklaşım ile mümkün oluyor.



Kimlere uygulanıyor?

Yüze bütünsel yaklaşım; bir tedavi değil, danışan kişiye yaklaşım şekli. Yüz bölgeleri arasında ideal orantı yakalanması beklenen herkese uygulanabiliyor.



Nasıl uygulanıyor?

Yüzdeki herhangi bir alana yapılacak işlem diğer bölgelerde de olumlu sonuçlara yol açabiliyor. Mesela çene bölgesinde hacimsel olarak gerilik bulunan bir yüze çene dolgusu uygulaması yapıldığı zaman, çene hattı daha keskin hale geliyor, gıdı bölgesindeki sarkma ya da yağ fazlalıkları daha az dikkat çekiyor. “V” şeklinin sağlanmasına katkıda bulunacağı için daha feminen görüntü elde edilebiliyor. Sadece çene dolgusu ile pek çok bölgeye katkı sağlanabiliyor. Her yüzün ihtiyacı farklı olduğundan, değişik uygulamalar gerektiriyor. İhtiyaca göre cilt gençleştirici uygulamalar (lazer tedavileri, mezoterapi uygulamaları), dolgu uygulamaları, kırışıklıklara yönelik uygulamalar gibi pek çok farklı yöntem kombine olarak kullanılabiliyor. Genç bir yüzde genellikle dolgu uygulamaları ön planda iken yaşlı ve yıpranmış bir yüzde her katmana yönelik tedaviler birlikte kullanılabiliyor.



İşlem öncesinde yapılması gerekenler var mı?

Çok farklı uygulama yöntemlerini içeren bir yaklaşım söz konusu. Bu yüzden genel olarak ameliyatsız işlemlerin öncesinde dikkat edilmesi gerekenler arasında özellikle pıhtılaşmada gecikmeye yol açan ilaç kullanımı varsa bazı işlemlerden önce bir hafta kadar ara verilmesi gerekebiliyor. Ayrıca bitkisel gıda takviyeleri, yeşil çay gibi bazı bitkisel çaylar ile vitamin takviyeleri de kanama zamanını uzattığı için bu girişimlerden en az bir hafta önce kullanımının bırakılması önemli. Bu önlemler; işlem sırasında kanama, morarma ihtimalini azaltarak, daha konforlu bir işlem sonrası süreç geçirilmesine yardımcı oluyor.



Kaç seans gerekli?

Cilt kalitesini arttırmaya yönelik lazer, altın iğneli radyofrekans, hyalüronik asit, kolajen ve vitamin enjeksiyonu gibi uygulamalar genellikle birkaç seans halinde, bir hafta ile bir ay arasında değişen seans aralıklarında uygulanıyor. Dolgu uygulamaları için genellikle tek seanslık işlem yeterli iken bazen iki seans gerekli olabiliyor.



Ne kadar süre sonra etkisi görülüyor?

Dolgu uygulamalarının etkisi işlemden hemen sonra görülüyor ancak iki hafta içerisinde dolgunun doku ile bütünleşmesine bağlı olarak daha doğal bir görünüm alıyor. Cilt kalitesine yönelik uygulamaların sonucunu görebilmek için genellikle biraz zamana ihtiyaç var. Çünkü bu işlemler ile ortaya çıkartılan yeniden yapılanma ve kolajen- elastik liflerin sentezi için belli bir süre gerekiyor.



Kalıcılığı ne kadar sürüyor?

Dolgu uygulamalarında beklenen süre, bölgeye ve kullanılan dolgu malzemesine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, göz altı dolgusu uygulamalarında beklentimiz yaklaşık 9-12 ay civarı iken dudak dolgusunda altı-sekiz aylık bir etkinlik bekleniyor. Söz konusu insan vücudu olduğu için bu sürelerden daha kısa ya da çok daha uzun etkinlikler gözlemleyebiliyoruz. Cilt gençleştirici uygulamalar için ise belirli periyotlarda hatırlatma seansları öneriyoruz. Böylece elde edilen etki uzun süre boyunca korunabiliyor. Dolgu uygulamalarında işlemin yapıldığı gün hafif kızarıklık, ödem ve bazı alanlarda küçük morluklar olabiliyor. Bu bulgular genellikle işlemin ertesi günü ortadan kalkıyor. Cilt gençleştirici uygulamalara bağlı yer yer kızarıklık ve şişlikler oluşabiliyor. Ancak bu süreç kişiyi günlük hayattan koparacak düzeyde olmuyor. İşlemden sonraki gün normal günlük yaşantıya dönülebiliyor. Fraksiyonel lazer gibi cilt soyucu işlemler sonrası iyileşme süreci diğer işlemlere nazaran daha uzun sürebiliyor.







Kolajen takviyeler

Kolajen kelimesi hepimizin dikkatini çekiyor. Bunu bilimsel çalışmalar da kanıtlıyor. Yapılan bir çalışmada kozmetik bir ürün alırken tüketiciyi en çok cezbeden ve o an satın alma kararı verdiren en güçlü kelimenin “kolajen” olduğu saptandı. Son yıllarda içilebilir kolajen içeren takviyeler ve enjekte edilebilen kolajen içerikli ürünler oldukça popüler hale geldi. İçilebilir kolajen olarak çok fazla seçenek mevcut. Bu ürünler arasında seçim yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Sindirim sistemimizde yediklerimizi ve içtiklerimizi sindirmemizi sağlayan çok sayıda enzim mevcut. Kullanılan ürünün etki gösterebilmesi için en kritik husus, sindirim yolunda bu enzimlerin yıkımına uğramadan emilme kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Ancak maalesef kolajen içerikli pek çok ürün, içeriğindeki kolajen yapıtaşları emilmeden mide asidi tarafından yıkıma uğruyor ve alınan takviye yeterince etkinlik gösteremiyor. Patentli peptid taşıyıcı özelliği ile henüz mideye ulaşmadan ve yıkıma uğramadan emilebilme özelliğine sahip ürünler de mevcut. Bu ürünler ile yapılan bilimsel çalışmalarda deri esnekliği, kırışıklıklar, saç ve tırnak uzama hızı ile kalitesinde artış gösterildi. Enjekte edilebilen kolajen takviyeleri ise deri altına uygulanabilen ürünler. Yapıldığı bölgede kolajen sentezi tetikleniyor, bu sayede cilt gençleştirme, sivilce izlerinin tedavisi, elastikiyet kayıplarının giderilmesinde kullanılıyor.



Kimlere uygulanıyor?

Ortalama 25 yaşından itibaren deride üretilen kolajen miktarı azalmaya başlıyor. İçilebilir kolajen bu yaştan itibaren belirli periyotlarda destek olarak alınabiliyor. Enjekte edilebilen kolajen ürünleri ise 18 yaş üzerinde rahatlıkla uygulanabiliyor. Genç yaş grubunda sivilce izlerinin tedavisinde olumlu sonuçlar verebilmesinden dolayı kullanılabiliyor. Tek başına kullanılabildiği gibi altın iğneli radyofrekans ve lazer tedavileri ile birlikte de kombine edilebiliyor. Bu sayede elde edilen sonuç daha belirgin olabiliyor. Orta yaş grubunda ortaya çıkması muhtemel yaşlılık belirtilerinin engellenmesi amacı ile kullanılıyor. Böylece zamanla azalan kolajen miktarı yerine konulabiliyor. İleri yaşta ise derideki yaşlılık belirtilerinin giderilmesi amaçlı tek başına veya diğer tedaviler ile birlikte uygulanabiliyor.



Nasıl uygulanıyor?

İçilebilir kolajen toz halinde ya da sıvı formda bulunabiliyor. Genç yaşlarda her yıl üç ay kullanım öneriliyor. İlerleyen yaşlarda ise üç ay kullanıp, üç ay ara verme şeklinde sürekli olarak kullanılabiliyor. Enjekte edilebilir kolajen ürünleri ise cilt üzerine anestezik etkili bir krem sürülmesinden ve cildin uyuşturulmasından sonra iki cm aralıklar ile cilt altına enjekte edilerek uygulanıyor. Problemli alanlara daha sık aralıklarla enjekte edilebiliyor.



İşlem öncesinde yapılması gerekenler var mı?

Kolajen enjeksiyonunun yaklaşık bir hafta öncesinde yeşil çay gibi bitki çaylarının tüketimi sınırlandırılması, kanamaya yatkınlık yapan ilaçların kullanımına ara verilmesi gerekiyor. Böylece işlem sonrası morarma ihtimali azalıyor.



Uygulama ne kadar sürüyor?

İşlem yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor.



Kaç seans gerekli?

Cildin ihtiyacına göre, ortalama iki-dört seans uygulama gerekiyor.



Ne kadar süre sonra etkisi görülüyor?

İlk seanstan sonra deri elastikiyetinde iyileşme hissedilmeye başlıyor. Özellikle boyun bölgesi tedaviye hızlı yanıt veren bölgelerden. İçilebilir kolajenin ise etkisini görebilmek için en az üç aylık kullanım gerekiyor.



Kalıcılığı ne kadar sürüyor?

Önerilen seans sayısına ulaşıldığı takdirde işlemin etkinliği ortalama bir yıl sürüyor.



Uygulama sonrasında ciltte kızarma, şişme, morarma oluyor mu?

İşlem sonrasında enjeksiyon yerlerinde hafif ödem ve kızarıklık olabiliyor. Bu bulgular genellikle üç-dört saat içerisinde tamamen ortadan kalkıyor. Bazı enjeksiyon alanlarında genellikle 1 cm'yi geçmeyen ve kapatıcı ile kaybolabilen küçük morarma alanları oluşabiliyor.







French kiss dude dolgusu

French Kiss dudak dolgusu, temel olarak hyalüronik asit içeren ancak içeriğinde bilinen en güçlü antioksidanlardan birisi olan “mannitol” barındırıyor. Bu özelliği ile klasik dolgulardan ayrılıyor. Diğer bir farkı ise patentli çapraz bağ teknolojisine sahip olması. Bu özellikleri sayesinde işlem sonrası dudak dokusu ile tamamen uyumlu, dokunulduğunda ve öpüşme esnasında hissedilmeyen, doğal sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolgu uygulamaları sonrasında dokuda ortaya çıkan stres yüzünden hızlı hacim kaybı görülebiliyor. Ancak bu uygulamanın içeriğindeki güçlü antioksidan sayesinde vücut tarafından hızlı yıkılmaya direnç gösteriyor. Yani hem doku ile oldukça uyumlu hem de uzun ömürlü sonuçlar veriyor.



Kimlere uygulanıyor?

Dudak dolgusu işlemi çoğunlukla yapısal olarak ince dudakların hacim kazandırılmasında kullanılıyor. Ayrıca zamanla yüzde oluşan değişimlerden dudaklarımız da etkileniyor ve değişim gösterebiliyor. Daha genç yaşlara göre dudaklar da hacimsel olarak küçülüyor, burun-dudak mesafesi uzayabiliyor. Bu değişikliklere bağlı olarak dudaklar içeri dönebiliyor ve dudak etrafında “barkod çizgileri” olarak adlandırılan dikey çizgiler ortaya çıkabiliyor. Yapılan bir araştırmada beynimizin herhangi bir yüzü genç ya da yaşlı olarak algılamasında üç kritik bulguyu değerlendirdiği belirlenmiş. Bu noktalar, beyaz saçlar, mimik kırışıklıkları ve uzun burun-dudak mesafesi. Yani dudakların hacim ve tazeliğinin korunması, yüzün genç görünümündeki en önemli noktalardan birisi. French Kiss dudak dolgusu işlemi ile dudakların daha dolgun, daha nemli ve daha çekici bir görünüm kazanması amaçlanıyor.



Nasıl uygulanıyor?

İşlem öncesinde anestezik etkili kremlerle ya da ağız içerisinden yapılan birkaç anestezik enjeksiyonla dudağın uyuşması sağlanıyor. Sonrasında simetrik bir şekilde dolgunun enjeksiyonu yapılıyor. İşlemin doğal ve çekici sonuç verebilmesi için alt-üst dudak orantısı, burun-dudak-çene orantısı ve dudağın diğer yüz bölgeleri ile orantısına dikkat edilmesi gerekiyor.



İşlem öncesinde yapılması gerekenler var mı?

Yaklaşık bir hafta öncesinde yeşil çay gibi bitki çaylarının tüketiminin sınırlandırılması, kanamaya yatkınlık yapan ilaçların kullanımına ara verilmesi gerekiyor. Böylece işlem sonrası morarma ihtimali azalıyor. Sık tekrarlayan uçuk şikayeti olan kişilere işlem öncesinde uçuk baskılayıcı tedaviler öneriliyor.



Uygulama ne kadar sürüyor?

İşlem yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor.



Kaç seans gerekli?

French Kiss dudak dolgusu, kişiye özel steril enjektör şeklinde uygulanıyor. Dudağın normal dokusunu bozmamak ve doğal sonuçlar verebilmek için her seansta genellikle bir enjektör uygulama yapılıyor. Kişinin ihtiyacına göre seans sayısı değişkenlik gösterebiliyor. İhtiyaç dudağın burun-çene ile olan ilişkisi ve yüzün diğer bölgeleri ile olan ilişkisine göre belirleniyor.



Ne kadar süre sonra etkisi görülüyor?

İşlem sonrası hacimlenme etkisi hemen görülüyor. İşlemin net sonucu ise iki hafta sonra belirgin hale geliyor.



Kalıcılığı ne kadar sürüyor?

İlk uygulamanın etkinlik süresi ortalama sekiz ay devam ediyor. Uygulama tekrarlandıkça bu süre uzama eğiliminde oluyor.



Uygulama sonrasında ciltte kızarma, şişme, morarma oluyor mu?

İşlemden hemen sonra dudaklarda oluşan ödem, uygulamanın doğal süreci. Bu bulgu yaklaşık iki günde hızlı bir şekilde geriliyor. Bazı enjeksiyon bölgelerinde morarma olabiliyor ve ortalama beş-yedi günde tamamen iyileşiyor.



Diğer yöntemlerden farkı nedir?

French Kiss dudak dolgusu içeriğindeki antioksidan sayesinde uygulamanın ilk sürecinde ortaya çıkan hızlı yıkıma direnç gösteriyor. Aynı zamanda farklı çapraz bağ teknolojisi ve mannitol sayesinde hem doku ile uyumlu hem de kalıcılığı uzun uygulama sonuçları elde edilebiliyor.







Nem aşısı

Zamanın etkileri ile cildimizdeki hyalüronik asit oranı azalıyor. Bu molekül, cildimizin temel yapı taşlarından. Ağırlığından çok daha fazla su tutarak derinin nem dengesini sağlıyor. Hyaluüronik asit üretimi azalan bir cilt kurumaya yatkın hale geliyor. Nemini kaybetmiş kuru bir cildin sağlıklı ve ışıltılı görünmesi imkansız oluyor. Nem aşısı içeriğindeki yoğun hyalüronik asit ile cildin kaybettiği nemi geri kazandırmayı amaçlıyor. Bu sayede cilt nemlenmiş, çizgileri ha emiş, daha parlak ve ışıltılı kısacası daha sağlıklı bir görünüm kazanıyor. Uygulama yüz, boyun, dekolte ve eller başta olmak üzere bütün deri alanlarına yapılabiliyor.



Kimlere uygulanıyor?

İnatçı cilt kuruluğu yaşayan, cildinin parlaklığını ve canlılığını yitirmiş, ince çizgileri olan kişilere uygulanabiliyor.



Nasıl uygulanıyor?

İşlem öncesi anestezi kremi uygulanıyor. Daha sonra cilt altına birkaç cm aralıklarla enjeksiyon şeklinde uygulama yapılıyor.



İşlem öncesinde yapılması gerekenler var mı?

Yaklaşık bir hafta öncesinde yeşil çay gibi bitki çaylarının tüketimi sınırlandırılması, kanamaya yatkınlık yapan ilaçların kullanımına ara verilmesi gerekiyor. Böylece işlem sonrası morarma ihtimali azalıyor.



Uygulama ne kadar sürüyor?

İşlem ortalama 15 dakika sürüyor.



Kaç seans gerekli?

Tek seanslık uygulama yeterli. Ancak çok yıpranmış, kuru ve canlılığını yitirmiş ciltlerde ek seanslar yapılabiliyor.



Ne kadar süre sonra etkisi görülüyor?

Uygulamadan yaklaşık iki hafta sonra etkinlik görülüyor. Ciltte nemlenme, ince kırışıklıkların azalması, gözeneklerde sıkılaşma, daha canlı ve parlak görünüm ise işlemin beklenen etkileri oluyor.



Kalıcılığı ne kadar sürüyor?

Tek seanslık uygulama ile ortalama dokuz ay süren etkinlik elde ediliyor.



Uygulama sonrasında ciltte kızarma, şişme, morarma oluyor mu?

İşlem sonrasında enjeksiyon yerlerinde hafif ödem ve kızarıklık olabiliyor. Bu bulgular genellikle üç-dört saat içerisinde tamamen ortadan kalkıyor. Bazı enjeksiyon alanlarında genellikle bir cm’yi geçmeyen ve kapatıcı ile kaybolabilen küçük morarma alanları oluşabiliyor.



Diğer yöntemlerden farkı nedir?

Cilt destekleyici tedavi yöntemleri genellikle üç-dört seans uygulama gerektiriyor. Nem aşısı uygulaması tek seanslık uygulama ile uzun süreli sonuçlar verebiliyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.