Göz çevresindeki deformasyonlar, insanı olduğundan daha yaşlı gösterebiliyor. Buna neden olan etkenlerden biri de göz kapakları. Ameliyatsız göz kapağı estetiği, zamanın izlerini silerek genç bir görünüm vadediyor.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği nasıl bir uygulama?

Dokuya dokunmadan ve plazma enerjisi kullanılarak tedavi edilmek istenen, bölgedeki sorunlu dokunun buharlaştırılması işlemidir. Tedavi esnasında neşter kullanılmıyor, kesi yapılmıyor ve dikiş atılmıyor.



Bu uygulamanın avantajları neler?

Narkoz verilmiyor, pansuman gerektirmiyor, kanama ve enfeksiyon riski olmuyor. Cinsiyet ve yaş sınırı yok. Görme üzerinde herhangi bir yan etkisi de yok. Ciltte yenilenme sağlıyor. 5-10 yıl arasında etkisini koruyor. Gerektiği zaman tekrar uygulanabiliyor. Günlük hayata engel olmuyor.



Hasta ağrı ya da acı hissediyor mu?

İşlem özel bir cihaz yardımıyla ve plazma enerjisi aracılığıyla gerçekleştirildiği için ağrı ya da acı oluşturabilecek bir süreç yok. Bu nedenle ameliyat korkusu olan hastalar açısından önemli bir avantaj sağlıyor.



Tedavi sonrası hastanede kalmak gerekiyor mu?

Operasyon, cerrahi müdahalelere göre çok daha kısa süre içinde gerçekleştirilebiliyor. Herhangi bir kesi uygulanmadığı, kanama riski oluşmadığı için hastanede yatmaya, gözlem altında tutulmaya gerek kalmıyor. Operasyon gerçekleştikten sonra hasta hemen taburcu olabiliyor.



Göz kapağı estetiğinin göz doktorları tarafından yapılması önemli değil mi?

Göz ve çevresine uygulanacak işlemlerde herhangi bir komplikasyon oluşmaması, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaması için göz doktorlarının bu işlemleri gerçekleştirmesi önemli. Göz doktorları işlemin uygulanacağı bölgenin yapısına hakim olduğu için sağlık riskleri minimalize ediliyor.



Kırışıklıklar için de bir çözüm mü?

Gözümüz ve göz çevremiz insanlarla iletişim kurarken en çok dikkat edilen bölgelerden. Bu nedenle bu bölgedeki deformasyonlar ve yaşlanma belirtileri kişiyi daha çabuk ele verebiliyor. İçinde bulunduğumuz dönem insanları daha hızlı bir tempoya sürüklediği için yaşlanmanın etkileri de daha genç yaşlarda ortaya çıkıyor. 20’li yaşların ortalarında bile göz çevresinde kırışıklıklar görebiliyoruz. Ameliyatsız göz kapağı estetiği ile bu bölgede bulunan kırışıklıkları ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor.





Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tülin Karakaya

Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu

