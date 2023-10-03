Evde yüzünüzdeki şişlikleri gidermenin 5 kolay yolu

Sabah uyanırsınız, aynaya bakarsınız ve dehşet içinde geri çekilirsiniz. Şişmiş yüz! Suçlu olabilecek birçok farklı faktör var. Dermatolog ve New York City'deki 5th Avenue Aesthetics'in kurucusu Marie Hayag , "Yüz şişkinliği esas olarak hormonlardan beslenmeye ve strese kadar çeşitli etkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen su tutulmasından kaynaklanıyor " diye açıklıyor.

Skincare by Sydney'in kurucusu PA-C'den Sydney Givens'e göre daha spesifik olarak, dehidrasyon önemli bir neden olabilir (ve kafein ve alkolün her ikisinin de dehidrasyona yol açtığını unutmayın), tıpkı yüksek tuz alımı gibi. Uyku eksikliği ve alerji de buna katkıda bulunabilir.

Güzel haber! Hem sorunun temel nedenlerini ele almak hem de şişlik meydana geldiğinde şişkinliği hızlı bir şekilde gidermek için yapabileceğiniz kolay şeyler vardır.

1. Daha fazla su iç.

Vücut, dehidrasyon etkilerine yanıt olarak mümkün olduğu yerde (yüz) daha fazla su tutar. Bu nedenle, öncelikle ve en önemlisi, bu etkileri azaltacak adımlar atın. Diyetinize dikkat etmek ve gün boyunca bol su içmek şişliğin nedenleriyle mücadele etmenin en iyi yoludur. Örneğin, özellikle yatmadan hemen önce daha az tuz tüketin. Dr. Hayag, "Geceleri yüksek sodyumlu yiyecekler yemek insanları susatıyor, bu yüzden de yatmadan hemen önce daha fazla su içiyorlar. Su vücudumuz tarafından tutuluyor ve yüz dahil farklı bölgelerde toplanıyor" diye açıklıyor.

Çok fazla alkol ve/veya kafein içtiğinizde de etki benzerdir. Yani, gün boyunca sekiz bardak su içme hedefine ulaşmak için başka bir nedene daha ihtiyacınız varsa, işte bu.

2. Uyku pozisyonunuzu değiştirin.

Yer çekiminin temel yasalarını suçlayın: Yüzüstü veya yan yatmak, yüzünüzde sıvı tutulmasının (diğer adıyla şişkinliğin) artmasına neden olabilir. Bunun yerine, başınız ekstra bir yastık üzerinde yüksekte olacak şekilde sırt üstü uyumayı deneyin. Dr. Hayag, bu basit ipucunun gözle görülür derecede daha az şişmiş bir şekilde uyanmanın en iyi yollarından biri olduğunu söylüyor.

3. Soğuk su kullanın.

Sıcaklığı düşürerek şişliği bastırın. Hayag, "kan damarlarını anında daraltmak ve şişliği azaltmak" için yüzünüzü soğuk suyla yıkamanızı, yüzünüze buz küpü sürmenizi veya soğuk kompres uygulamanızı öneriyor.

4. Yüz silindiri edinin.

Yüz silindirleri bu günlerde çok popüler ve faydaları bulunuyor. Dr. Hayag , yüzünüzde bir tane yuvarlamanın lenfatik drenajı uyardığını, tüm bu durgun, fazla sıvının taşınabileceği lenf düğümlerine doğru hareket ettiğini söylüyor. Givens, en iyi sonuçları elde etmek için yüzünüzün merkezinden çene çizgisi boyunca ve kulakların önünde bulunan lenf düğümlerine doğru yanal bir hareketle yuvarlanmanızı tavsiye ediyor.

Silindirinizi buzdolabında veya derin dondurucuda saklarsanız bu daha da etkili olacaktır, diye ekliyor ve yeşim silindirlerin özellikle iyi olduğunu çünkü taşın soğuğu oldukça iyi koruduğunu belirtiyor.

5. Kafeinli göz kremi arayın.

Dr. Hayag, gözlerin şişmesinin çok yaygın bir şikayet olduğunu, çünkü buradaki cildin çok ince olduğunu söylüyor. Yukarıdaki ipuçlarının ve püf noktalarının tümü yardımcı olabilir, ancak kafein bazlı bir göz kremi almayı da düşünün. "Kafein kan damarlarını daraltıyor ve bunun sonucunda şişkinliği azaltıyor" diyor.