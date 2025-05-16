Hafsanur Sancaktutan yaz sezonunu açtı! Fit hali dikkat çekti
Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan yaz sezonunu açtı. Bikinili poz veren Hafsanur Sancaktutan'ın fit hali dikkatleri çekti.
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Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde rol alan 25 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan sezonu açtı. Ünlü oyuncu bikinili pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.
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Sancaktutan'ın fit görünümü dikkatleri çekti.
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Hafsanur Sancaktutan (25) uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile birlikte. Aşkları doludizgin devam eden ikilinin yakın zamanda evleneceği iddia edilmişti.
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Aka'nın Hafsanur Sancaktutan için özel bir gece düzenleyerek sevgilisine evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti. Ünlü çiftin şimdilik bu mutlu haberi sadece yakın çevreleriyle paylaştığı belirtilmişti.