Hafsanur Sancaktutan yaz sezonunu açtı! Fit hali dikkat çekti

Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan yaz sezonunu açtı. Bikinili poz veren Hafsanur Sancaktutan'ın fit hali dikkatleri çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hafsanur Sancaktutan yaz sezonunu açtı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 1

Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde rol alan  25 yaşındaki oyuncu  Hafsanur Sancaktutan sezonu açtı. Ünlü oyuncu bikinili pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Hafsanur Sancaktutan yaz sezonunu açtı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 2

Sancaktutan'ın fit görünümü dikkatleri çekti. 

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Hafsanur Sancaktutan yaz sezonunu açtı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 3

Hafsanur Sancaktutan (25) uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile birlikte. Aşkları doludizgin devam eden ikilinin yakın zamanda evleneceği iddia edilmişti. 

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Hafsanur Sancaktutan yaz sezonunu açtı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 4

Aka'nın Hafsanur Sancaktutan için özel bir gece düzenleyerek sevgilisine evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti. Ünlü çiftin şimdilik bu mutlu haberi sadece yakın çevreleriyle paylaştığı belirtilmişti. 