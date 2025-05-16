Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile yeni poz
Temmuz 2020'de kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, kızı Jan Asya ile yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, Jan Asya'nın yüzünü boyadığı anı takipçilerinin beğenisine sundu.
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Oyuncu Barış Arduç ve meslektaşı Gupse Özay, Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.
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2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift anne babalık heyecanını tattı.
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Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç kızları Jan Asya ile sık sık vakit geçiriyor. Ünlü çift zaman zaman soyal medya hesaplarından da karelerini yayınlıyor.
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Gupse Özay, kızı Jan Asya ile yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, Jan Asya'nın yüzünü boyadığı anı takipçilerinin beğenisine sundu. Gupse Özay, paylaşımına "Allık illa pembe mi olmalı canım?" notunu düştü.