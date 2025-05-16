Bella Hadid kırmızı fırtına gibi esti: Yeni imajına beğeni yağdı
Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yeni imajıyla kameralar karşısına geçti. Koyu renk saçlarını sarıya döndüren Hadid kırmızı halıda büyük beğeni topladı.
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Dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid, katıldığı Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti.
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Geçtiğimiz yıl Cannes sokaklarında ülkesine destek vermek için kefiye elbisesiyle gezmiş ve bu hareketi büyük ses getirmişti.
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Bu yıl ise Bella Hadid uzun süredir kullandığı çikolata kahvesi saçlarından vazgeçerek bal sarısına döndü.
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Hadid'in yeni saç rengi, diplerde açık kahve tonlarıyla başlayarak uçlara doğru altın sarısına açılıyor.