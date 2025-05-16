Bella Hadid kırmızı fırtına gibi esti: Yeni imajına beğeni yağdı

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yeni imajıyla kameralar karşısına geçti. Koyu renk saçlarını sarıya döndüren Hadid kırmızı halıda büyük beğeni topladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Bella Hadid kırmızı fırtına gibi esti: Yeni imajına beğeni yağdı - Resim : 1

Dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid, katıldığı Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti.

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Bella Hadid kırmızı fırtına gibi esti: Yeni imajına beğeni yağdı - Resim : 2

Geçtiğimiz yıl Cannes sokaklarında ülkesine destek vermek için kefiye elbisesiyle gezmiş ve bu hareketi büyük ses getirmişti.

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Bella Hadid kırmızı fırtına gibi esti: Yeni imajına beğeni yağdı - Resim : 3

Bu yıl ise Bella Hadid uzun süredir kullandığı çikolata kahvesi saçlarından vazgeçerek bal sarısına döndü.

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Bella Hadid kırmızı fırtına gibi esti: Yeni imajına beğeni yağdı - Resim : 4

Hadid'in yeni saç rengi, diplerde açık kahve tonlarıyla başlayarak uçlara doğru altın sarısına açılıyor.