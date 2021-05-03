Gözaltı morlukları neden olur? Nasıl geçer? İşte yöntemler

Gözaltı morlukları ya da halkaları, mordan maviye, koyu kahverengiden siyaha kadar ten rengine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Bazı durumlarda gözaltı morlukları uyku düzeni veya diyet gibi hayat tarzı değişikliklerine ihtiyaç olduğunun bir göstergesiyken bazen de farklı rahatsızlıklardan kaynaklanabilir. Veyahut genetik pigmentasyon sebepli olabilir.

Gözaltı morluklarının tüm nedenleri:

Kötü uyku düzeni ve az uyuma

Alerjiler (bahar nezlesi dahil)

Vücut daha fazla melanin ürettiğinde ortaya çıkan hiperpigmentasyon

Göz çevresindeki azalmış yağ dokusu

Göz altındaki derinin incelmesi

Demir eksikliği sebepli kansızlık

Aşırı güneş ışığına maruz kalma

Sık sık gözleri ovmak

Yaşlanma

Sigara

Susuzluk

Kalıtım





Peki gözaltı morluklarının risk faktörleri nelerdir?

İleri Yaş: Yaşlanma sürecinin önemli bir parçası olan yağ dokusunun kaybı, göz çevresindeki derinin incelmesi gibi değişiklikler orta yaşlı kişilerde göz altı morluklarının daha belirgin hale gelmesini sağlayabilir.

Genetik: Göz altı morlukları koyu tenli insanlarda daha yaygındır. Aile üyelerinden geçen kalıtsal bir durum da söz konusu olabilir.

Gözaltı morlukları için evde uygulanabilir pratik çözümler neler?

Pratik ve kolay uygulanabilir çözümlerle de evde göz altı morluklarının görünümünü azaltabilirsiniz. Bu yöntemlerin bazıları bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da çoğu uygun olduğu ve hiçbir yan etkisi bulunmadığı için denemeye değer.

Daha fazla uyku

Göz altı morluklarınızı azaltmak veya önlemek için her gece yeterince uyku aldığınızdan emin olmalısınız. Fazladan yastıklar yardımıyla kafanızı yüksekte tutmak da yardımcı olabilir.

Salatalık

Gözlere salatalık dilimleri yerleştirmek yorgun gözleri rahatlatabilir ve şişliği azaltır. Salatalığın yüksek su oranı ve C vitamini içeriği cildi beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı olur.

Soğuk kompres

Gözlere soğuk kompres uygulamak kan damarlarını daraltır, dolayısıyla morlukları azaltabilir.

Çay poşetleri

Çay poşetleri, göz altındaki morlukları ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Kafein, antioksidan özelliklere sahiptir ve göz çevresindeki kan dolaşımını uyarır. İki poşet çayı kaynatıp soğumadan her birini, bir gözünüzde bekletebilirsiniz.

Yüz bakımı

Göz çevresindeki zayıf kan dolaşımı sebebiyle morluklar oluşabilir. Yüz yoluyla, göz çevresine nazikçe masaj yapmak dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Antioksidan içerikli cilt bakım ürünleri

Antioksidan içeren yüz kremleri, yani E ile C vitaminleri morlukları azaltmaya yardımcı olabilir.

Gözaltı morlukları için hangi tıbbi tedavi yöntemleri uygulanabilir?

Evde uygulanan çözümler yardımcı olmazsa dermatoloğunuza görünebilirsiniz. İşte tıbbi tedavi seçenekleri;

Topikal kremler

Beyazlatıcı kremler hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. O kremler şunları içerebilir, hidrokinon, tretinoin veya her ikisinin bir kombinasyonu. Bazen etkisini görmek için hidrokinonu en az 3 ay kullanmanız gerekebilir.

Kojik asit

Kojik asit iki mantar türünden elde edilen doğal bir üründür. Bununla birlikte, kojik asidin cilt kızarması gibi yan etkileri olabileceğini bilmek önemlidir.

Azelaik asit

Göz altındaki hiperpigmentasyonu tedavi etmek için azelaik asit kullanabilirsiniz, uzun süre kullanmanın güvenli olduğu da söylenenler arasında.

Topikal C vitamini

Bir çalışmaya göre, 6 ay boyunca göz altı morluklarının tedavisinde kullanılan %10 C vitaminli bir losyon göz altındaki koyu halkaların aydınlanmasında etkili oldu.

Kimyasal peeling'ler

Glikolik asit gibi alfa hidroksi asitler içeren kimyasal peelingler, göz altındaki hiperpigmentasyonu hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca daha iyi bir etki için topikal kremlerle birlikte kimyasal peelingleri kullanabilirsiniz.

Lazerler

Mor halkalar için lazer tedavisi etkili bir çözüm olabilir. Diyot lazerler gibi daha az invazif lazer prosedürleri yara izi veya başka yan etkilerin oluşması riskini de azaltabilir.

Dolgu

Cildin incelmesi veya yağ dokusunun kaybı gözlerin altında morluğa neden oluyorsa, dolgu maddeleri uygun bir seçenek olabilir. Göz altına trombosit açısından zengin plazma veya hyalüronik asit jeli enjeksiyonu yaptırabilirsiniz.

Ameliyat

Blefaroplasti denilen ameliyat türü ile göz çevresindeki yağ birikintileri veya ekstra deri nedeniyle oluşan mor halkalardan kurtulabilirsiniz. Göz çevresi oldukça hassas bir bölgedir bu sebeple bu alan için herhangi bir tıbbi prosedürü yalnızca sertifikalı bir dermatoloğun gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Gözaltı morluklarının oluşumunu engellemek için en temel önlemler ise;

Yeterli uyku ve stresten uzak durma

Gözleri güneşten koruma

Sigarayı bırakma ve alkolü azaltma



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