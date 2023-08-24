Her bukle tipine uygun 6 kıvırcık saç bakım ipucu

Kıvırcık saçların kendine has bir çekiciliği ve çarpıcı bir görünümü vardır. Gerekli bakım yapılmadığı takdirde cansızlık, kırılma ve yıpranmalar kaçınılmazdır. Bu nedenle kıvırcık saçlarınız için bir bakım rutinini takip etmenizde fayda bulunur. Sizler için bukle tipiniz ne olursa olsun her kıvırcık saç tipinin kullanabileceği 6 bakım ipucunu derledik…

1. Saçınızı ıslakken şekillendirin

Doğru ürünleri kullandığınızı ve bir teknikte ustalaştığınızı düşünüyorsanız ancak hala kıvırcık, uzun süre dayanamayan belirsiz buklelerle mücadele ediyorsanız, şekillendirme sürecinizi yeniden incelemenin zamanı geldi.

Saçınızı ya hâlâ duştayken ya da dışarı çıktıktan hemen sonra şekillendirmeniz gerekiyor. Çünkü kıvırcık saçların neme ihtiyacı vardır ve saçınızı şekillendirirken tam anlamıyla ıslanmıyorsa, her zaman bir miktar elektriklenme yaşarsınız. Şekillendirme ürünleriniz nemi hapsetmeye, buklelerinizi belirginleştirmeye ve her şeyi yerinde tutmaya yardımcı olur. Bahsedilen ürünleri, duştan sonra zaten kabarmaya ve kurumaya başlamış saçlara uygularsanız, bu etkiliyi tam olarak alırsınız.

Saçınızı şekillendirirken kurumaya başladığını fark ederseniz, buklelerinizi yeniden ıslatmak için bir sprey şişesi kullanabilirsiniz. Bu size güzel ve belirgin dalgalar verecektir.

2. Uyurken saçınızı koruyun

Geceleri saçların korumanız karmaşık ve dağınık bir görüntüyle uyanmanızı engelleyecektir.. İpek bir yastık kılıfı ve bone kullandığınızda bukleleriniz daha dayanıklı olacaktır.

En etkili yöntem, saçlarınızı saten bir tokayla gevşek bir at kuyruğu şeklinde toplayıp, bir boneyle örtmek ve ipek bir yastık kılıfı kullanmaktır. Bu zahmetli geliyorsa, ilk etapta yastık kılıfınızı değiştirerek başlayabilirsiniz. Bu tek değişiklik büyük bir fark yaratacaktır çünkü her zamanki pamuklu yastık kılıfınız geceleri sürtünmeye yol açar ve saçlarınızı bozar.

3. Dayanıklı ve sağlam saç ürünleri kullanın

Buklelerinizi belirginleştirmek ve tarzınızı günlerce korumak için şekillendirme ürünlerinizin dayanıklı olması gerekir (hafif mi yoksa ekstra güçlü mü olduğu bukle tipinize bağlıdır). Köpük, jel veya krem ​​ürün seçimi size kalmış.

Yumuşak, iyi tanımlanmış buklelerin anahtarı, seçtiğiniz ürünün kurumasını bekledikten sonra gelir. Şekil verdikten sonra saçınızı kurumaya bırakın ya da vigo başlık ile kurutun. Daha sonra avuçlarınıza en sevdiğiniz saç yağından biraz sürün ve buklelerinizi kıvırın. Bu, bukle belirginleştiriciler ile özdeşleştirilmiş saç sertliğini kıracak ve size mükemmel bir bukle bırakacak.

Ayrıca, buklelerinize şekil vermek için pahalı, salon kalitesinde saç ürünlerine para harcamanıza gerek yok! Her bukle farklı ürünlere farklı tepki verecektir, bu nedenle sizin için en iyi sonucu veren ürünleri bulana kadar elinizden gelen her şeyi deneyin.

4. Saçınızı kuruyken taramayın

Anneleri saçlarını fırçayla tararken aynanın önünde oturup gözyaşlarını tuttuğunu hatırlayan var mı? Bukleleri kuruyken açmaya çalışmak felaketin tanımı olabilir. Kıvırcık saçlı saçın anahtarının nem olduğunu söylemiş miydik? Saçınızı kuruyken açmaya çalışmak yalnızca hayal kırıklığı ve kırılmayla sonuçlanacaktır. Bunun yerine duşta saçınıza saç kremi sürdükten sonra geniş dişli bir tarak kullanarak buklelerinizi nazikçe açın. Özellikle inatçı bir düğümünüz varsa, saç tellerine biraz daha saç kremi ve su uygulayın ve taramaya zaman ayırın. Acele etmeyin ve sabırlı olun.

5. Saçınızı asla havluyla kurutmayın

Sürtünme kıvırcık bir saçın en büyük düşmanıdır. Saten veya ipek ürünlerle uyumaya benzer şekilde, saçınızı kuruturken de son derece nazik davranmanız gerekir. Buklelerinizi normal bir havluyla ovmak ve onları ezmek yerine, mikrofiber bir bez veya pamuklu tişört kullanın. Fazla ürünü ve nemi saçınızdan aldıktan sonra, açık havada kurumaya bırakın.

6. Saçınızı doğru insana kestirin

Saçınızı kıvırcık saç uzmanına kestirmek, saçınız için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Kıvırcık saç kesimi, düz saçlılarınkine göre daha pahalıdır, ancak zaten daha az sıklıkla kuaför ihtiyacınız oluyor. Kıvırcık saçlar, düz saçlarla aynı şekilde kesilemez ve uzmanlar buklelerinizle, bukle şeklinizi geri getirmeye yardımcı olacak ve buklelerinizin güzel bir şekilde şekillenip uzandığından emin olacak şekilde çalışır.