Evde saçınızı boyarken asla yapmamanız gereken 8 şey

Birçok kuaför saçınızı evde boyamanızı önermese de bazen en iyi seçenek bu olabilir. Örneğin profesyonel saç boyası bütçenize uygun olmayabilir ama yine de beyazlarınızı kapatmak istiyorsunuz. Veya belki de kuaförünüz tatildedir. Belki dip rötuşuna ihtiyacınız var ve yakın zamanda kuaför değiştirdiniz ve henüz yenisini bulamadınız.

Saçınızı evde boyamaya karar verirseniz, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için muhtemelen doğru şekilde yapmak isteyeceksiniz. İşte bir dahaki sefere evde saçınızı boyadığınızda kaçınmak isteyeceğiniz bazı yaygın ev saç boyası hataları...

Kutuyu Okumayı Unutmayın

Çoğumuz ekmek kızartma makinesi ve mikrodalga fırın gibi ürünlerin talimatlarını okumadığımız için suçluyuz ama iş saç boyanıza geldiğinde bu adımı atlamamalısınız. Ürünü nasıl karıştıracağınızı ve ne kadar süre açık bırakacağınızı bilmek çok önemlidir.

Marka Değiştirmeyin (Sonuçlardan Memnunsanız)

Ünlü kuaför Anthony Pazos , "İyi sonuçlar alıyorsanız, asla farklı bir kutu boya markası kullanmayın" diyor. Aynı markada kalmanız, daha tutarlı bir saç rengi elde etmenize yardımcı olacaktır. Doğru olanı almak için başka bir mağazaya gitmeniz veya her ihtimale karşı elinizde fazladan bir kutu bulundurmanız daha iyidir.

İki Ayna Olmadan Asla Renk Uygulamayın

Kuaför Brittany Gharring, rengi kendi başınıza düzgün bir şekilde uygulamak için iki aynaya ihtiyacınız olduğunu söyledi. “Başınızın arkasını boyamak zor olabilir. Boya yaparken banyo aynasında başınızın arkasını kontrol etmek için bir el aynası kullanın, böylece hiçbir noktayı kaçırmazsınız” diyor.

Fazladan Bir Kutu Boya Alın

Uzun veya kalın saçlarınız varsa, bu pazarlık konusu değildir. Fazladan bir kutu satın alın. Gharring, "Saçınızın ne kadar gözenekli olacağını asla bilemezsiniz ve çoğu renkli tüp kısa, ince saçlar içindir, bu nedenle buna göre plan yapın" diyor.

Cildinizi Korumayı Unutmayın

Saçınızı boyarken cildinizi korumak önemli ve kolaydır. Gharring, "Alnınızda belli belirsiz renk şeritleriyle sonuçlanmaktan daha kötü bir şey olamaz" diyor. "Saç çizginizin ve kulaklarınızın çevresine küçük bir şerit ruj sürün" diye tavsiye veriyor.

Asla Sıcak Suyla Durulamayın

Soğuk sudan daha iyi hissettirdiği için sıcak suyla durulamak isteyebilirsiniz. Ancak bu akıllıca bir fikir değil. Ünlü kuaför Cody Renegar, "Sıcak su, saç renginin dış katmanını kaldırarak rengin daha hızlı solmasına neden olur" diyor . "Kütikülü kapatmaya ve yeni rengi sabitlemeye yardımcı olmak için saçınızı soğuk suyla durulayın."

Saçı Yıkamak İçin 2-3 Gün Bekleyin

Her gün saç yıkayanlardan mısınız? Eğer öyleyse, bu zor olabilir, ancak en iyisi saçınızı bir veya iki gün yıkamaktan kaçınmaktır. Renegar, saçınızı yıkamak için 48 ila 72 saat beklemenizi önerir. "Bu, kütikülün kapanması ve rengin ayarlanması için yeterli zamanı verir."

Saçınızı Boyadıktan Sonra Sıcak Aletlerden Kaçının

Profesyoneller saçınızı boyadıktan sonra sıcak aletlerle şekillendirebilirken, düzleştiriciyi veya saç maşasını kullanmadan önce birkaç gün beklemek en iyisidir. "Bir aletten gelen ek ısı, saçınızın yalnızca solmasına değil, aynı zamanda kimyasal işlem görmüş saçlarınızın daha kırılgan ve kuru olmasına da neden olabilir. Isı aletlerini kullanabilirsiniz ama saçınızı boyadıktan hemen sonra kullanmanızı tavsiye etmem ve yine sık kullanmam. Bunları kullanacaksanız, her zaman bir ısı koruyucu kullandığınızdan emin olun," diyor Renegar.