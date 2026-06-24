İnce telli saçlar için 5 saç kesim modeli
İnce telli saçlara sahip olmak; sönük, cansız ve sürekli başa yapışan tellerle mücadele etmek anlamına gelebilir. Çoğu zaman bu durumdan dert yanıp saçlarınızı dertten tasadan uzak, gür bir görünüme kavuşturmanın bahaneler arkasına sığınmayan, rasyonel yollarını arıyor olabilirsiniz. İşte sizin için ince telli saçlara uygun 5 saç kesim modeli...
Eğer saçlarınızın o maskesiz, sönük yapısından sıkıldıysanız ve popüler kültürün en trend dokunuşlarıyla rasyonel bir değişim arıyorsanız, ince telli saçlar için adeta bir can kurtaran olan en popüler 5 saç kesim modelini dürüstçe masaya yatırıyoruz.
Katlı Kesim
Dolgun bir saç istiyorsanız özellikle dalgalı saçlarınız varsa katlı kesim bunun için en ideal görünümlerden biridir.
@jayqbirdhair
Klavi Saç Kesimi (köprücük kemiği üstünde saç)
Adı gibi, clavicut köprücük kemiğinin tam üstünde biten bir saç kesimidir. Bu model de ince telli saçlara sahip olanlar için oldukça uygun bir modelden biridir.
@laurapolko
Yüzü Çerçeveleyen Uzun Katmanlar
İnce saçları olan insanlar ilk başta biraz bu modelden korkarlar ancak katlar aslında saça daha fazla boyut kazandırır. Yüz çerçevesine odaklanıldığında saçlar daha dolgun görünecek ve büyük bir harekete sahip olacaktır.