Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev evlendi

Survivor yarışmasıyla tanınan Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev evlendi
Elele Online

Elele Online

'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasev ile ilişkisini resmiyete döktü.

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HİLMİ CEM İNTEPE VE PIRIL ATASEV EVLENDİ

İntepe ve Atasev, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev evlendi - Resim : 2

Bora Cengiz ve Çağan Atakan Arslan'ın da aralarında bulunduğu yakın arkadaşları çifti yalnız bırakmadı. Konuklar, törenden anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev evlendi - Resim : 3

Öte yandan İntepe, 2024 yılında sevgilisine Londra'da evlilik teklifinde bulunmuştu.Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev evlendi - Resim : 4

 