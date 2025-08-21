İranlı makyaj sanatçısı Hande Erçel’e Hande Erçel’den daha çok benzedi
Sosyal medyada zaman zaman şaşırtıcı benzerliklerle karşılaşıyoruz. Ancak bu kez durum, alışılmışın biraz dışında. İranlı makyaj sanatçısı Nasim İrani, kendi yüzüne uyguladığı makyaj tekniğiyle, milyonların sevgilisi Hande Erçel'e Hande Erçel'den bile daha fazla benzeyerek adeta herkesi hayrete düşürdü.
İranlı makyaj sanatçısı Nasim İrani, sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.
İLLÜZYON GİBİ MAKYAJ İLE HANDE ERÇEL OLDU
Videoda, adım adım makyajını tamamlayan İrani, son dokunuşlarla adeta bir optik illüzyon yaratarak Hande Erçel'in en karakteristik özelliklerini kendi yüzüne taşıdı.
Genellikle ünlülere benzemek için yapılan makyajlarda, benzerliğin bir noktada bittiği görülürken, Nasim İrani'nin başarısı, izleyenleri "Bu gerçekten o değil mi?" sorusuyla baş başa bıraktı.
