İranlı makyaj sanatçısı Hande Erçel’e Hande Erçel’den daha çok benzedi

İranlı makyaj sanatçısı Nasim İrani, sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.

İLLÜZYON GİBİ MAKYAJ İLE HANDE ERÇEL OLDU

Videoda, adım adım makyajını tamamlayan İrani, son dokunuşlarla adeta bir optik illüzyon yaratarak Hande Erçel'in en karakteristik özelliklerini kendi yüzüne taşıdı.

Genellikle ünlülere benzemek için yapılan makyajlarda, benzerliğin bir noktada bittiği görülürken, Nasim İrani'nin başarısı, izleyenleri "Bu gerçekten o değil mi?" sorusuyla baş başa bıraktı.