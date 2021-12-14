Jojoba yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Jojoba bitkisi Arizona, Güney Kaliforniya ve Meksika'nın çöl bölgelerinde yetişir. Haricen uygulama yapılan bir yağ olan jojoba yağı genellikle saç ve cilt bakımı için kullanılır. Bu makalede jojoba yağı faydalarına ve kullanım şekline bakıyoruz. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

JOJOBA YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Budak, jojoba yağı faydalarını şöyle sıralıyor: