Jojoba yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Jojoba yağı, jojoba bitkisinin tohumlarından elde edilir. Genellikle saç ve cilt bakımı için kullanılır. Peki, Jojoba yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Nasık kullanılır? Gelin birlikte bakalım...
Jojoba bitkisi Arizona, Güney Kaliforniya ve Meksika'nın çöl bölgelerinde yetişir. Haricen uygulama yapılan bir yağ olan jojoba yağı genellikle saç ve cilt bakımı için kullanılır. Bu makalede jojoba yağı faydalarına ve kullanım şekline bakıyoruz. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.
JOJOBA YAĞI FAYDALARI NELERDİR?
Budak, jojoba yağı faydalarını şöyle sıralıyor:
- Saçı nemlendirir ve güçlendirir
Jojoba yağı, yağlı bir bileşime sahiptir ve bu özelliği sayesinde saçı nemlendirir. Kepek, kuru kafa derisi ve kaşıntılı saç derisi gibi problemlere iyi gelir. Jojoba yağı C vitamini, B vitaminleri, E vitamini, bakır ve çinko dahil olmak üzere saçı besleyen vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu özelliği sayesinde saçları güçlendirerek saç dökülmelerini ve kırılmalarını önleyebilir ve saçın kalınlığını artırabilir. Jojoba yağı saça direkt uygulanabileceği gibi şampuanların, saç kremlerinin içerisine karıştırılarak da uygulanabilir.
- Sivilceye neden olmadan cildi nemlendirir
Jojoba yağı, cildin üst tabakasına su çekerek cildin nemli kalmasına yardımcı olur ve cildi yumuşatır. Jojaba yağı, cildi nemlendirirken sivilce oluşumuna veya yağlı bir görüntüye sebep olmaz. Çünkü jojoba yağı, vücudun doğal olarak ürettiği sebuma çok benzerdir ve cilde hidrasyon için ek sebuma ihtiyacı olmadığına dair bir sinyal gönderir. Böylece cildin yağlı görünmesini engeller ve tıkanmış gözeneklerden kaynaklanan sivilceleri önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, jojoba yağı antimikrobiyal ve antifungal özellikler içerir ve bazı bakteri ve mantar enfeksiyonlarını önleyebilir.
- Cildi korur
Jojoba yağı, doğal olarak antioksidan özellik gösteren E vitamini içerir. Bu sayede cildin gün içerisinde maruz kaldığı güneş ışınları, çevre kirliliği ve diğer toksinler gibi unsurların neden olduğu oksidatif stresle savaşarak cildi korur.
- Sedef hastalığı ve egzema için faydalı olabilir
Jojoba yağı, anti-inflamatuar ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Topikal uygulama kuruluk, pullanma, kaşıntı ve ilgili semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Jojoba yağı, özellikle sedef hastalığı ve egzama gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları olan kişiler için faydalı olabilir.
- Cildin yaşlanmasını yavaşlatabilir
Oksidatif stres, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü artırabilir. Jojoba yağı, içeriğindeki E vitamini sayesinde oksidatif stresle savaşarak ciltte oluşan yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.