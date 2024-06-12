Kır, dök, çalkala: İçeriğini ihtiyacınıza göre oluşturabileceğiniz şampuan

Her saç tipinin kendi ihtiyacına göre seçilecek şampuana, yine ihtiyaca yönelik vitamin serumunu katıp kendinize özel oluşturabileceğiniz saç bakım serisi düzenlenen bir toplantı ile moda, güzellik ve basın dünyasına tanıtıldı.

Seriyi öne çıkaran unsurun ihtiyacınıza yönelik şampuanın içine seride yer alan vitamin serumlarından katabilmeniz olduğunu belirtelim. Aslında tüketici olarak alışkın olduğumuz usül, genelde saçımıza uygun şampuanı seçip, ayrıca o dönem ihtiyacımız olan serumu da saçı durulayıp ilk ıslaklığını aldıktan sonra saça uygulamaktır. Bu seride ise işler biraz farklı. Örneğin saç dökülmeniz var ama bir taraftan da saçınızda nem eksikliği var. Bu durumda saç dökülmesine uygun şampuanı seçebilir, hyalüronik asit serumunu kırıp şampuana döküp çalkalayarak size özel şampuanınızı yaratabilirsiniz. Toplantıda verilen bilgilere göre, maksimum iki farklı serum türünü ve adet olarak da altı seruma kadar şampuana katmak mümkün.