Korelilerin ciltleri neden güzel? İşte Kore cilt bakımı hakkında bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Kore cilt bakım ürünlerini ve trendlerini tekrar konuşmaya başladık. Koreli kadınların hangi yaşta olurlarsa olsun parlayan, genç ve taze ciltlerinin sırrı, tüm dünyadaki kadınları büyülüyor. Korelilerin ciltlerinin güzel görünmesinin birkaç nedeni vardır; bunlar genetik, yaşam tarzı, çevresel etkenler ve özellikle cilt bakımına verdikleri önemle ilgilidir. İşte başlıca nedenler:

Korelilerin ciltleri neden güzel?

1. Genetik Faktörler: Doğu Asya gen havuzu, genellikle daha az gözenekli ve daha az sebum üreten bir cilt yapısına sahip olabilir. Bu da sivilce ve geniş gözenek gibi sorunların daha az görülmesine katkı sağlayabilir.

2. Cilt Bakımına Verdikleri Önem: Kore’de cilt bakımı bir kültürdür. 10 adımlı cilt bakım rutinleri, günlük güneş kremi kullanımı, düzenli nemlendirme ve cilt maskeleri yaygındır.

3. Güneşten Korunma: Koreliler güneşe çok fazla maruz kalmaktan kaçınır. Güneşin yaşlandırıcı etkilerinden korunmak için neredeyse herkes günlük olarak güneş kremi kullanır.

4. Beslenme Alışkanlıkları: Fermente yiyecekler (kimchi gibi), sebzeler ve bol su tüketimi Kore mutfağının önemli parçalarıdır. Bu tarz bir beslenme cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

5. Estetik ve Dermatolojiye Erişim: Kore’de estetik ve dermatoloji hizmetleri hem yaygın hem de görece ulaşılabilir. İnsanlar lazer tedavileri, cilt yenileme işlemleri gibi yöntemleri daha rahat kullanabiliyor.

İşte Kore’de en çok kullanılan cilt bakım ürün türleri ve popüler markaları

Koreliler cilt bakımında hem geleneksel hem de modern ürünleri dikkatle seçerek kullanırlar. Rutinleri genellikle çok adımlıdır ve her adım farklı bir ihtiyaca yöneliktir. İşte Kore’de en çok kullanılan cilt bakım ürün türleri ve popüler markaları:

1. Temizleyiciler

Amaç: Cildi makyajdan, kirden ve yağdan arındırmak

Yağ bazlı temizleyici:

• Heimish All Clean Balm

• Banila Co Clean It Zero

• Su bazlı temizleyici:

• COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser

• Neogen Real Fresh Foam

2. Tonikler (Toner)

Amaç: Cildi yatıştırmak, pH dengesini sağlamak, nemlendirmek

• Pyunkang Yul Essence Toner

• Klairs Supple Preparation Toner

• Isntree Hyaluronic Acid Toner

3. Esanslar (Essence)

Amaç: Nem ve parlaklık sağlamak, cilt yenilenmesini desteklemek

• Missha Time Revolution First Treatment Essence

• COSRX Snail 96 Mucin Essence

• Secret Key Starting Treatment Essence

4. Serumlar & Ampuller

Amaç: Leke, akne, kırışıklık gibi sorunlara yoğun bakım

• Beauty of Joseon Glow Serum (Propolis + Niacinamide)

• Some By Mi Snail Truecica Miracle Repair Serum

• Dr. Ceuracle Royal Vita Propolis 33 Ampoule

5. Göz Kremleri

Amaç: Göz çevresi kırışıklıkları ve morlukları azaltmak

• Innisfree Jeju Orchid Eye Cream

• AHC Eye Cream for Face

• Mizon Snail Repair Eye Cream

6. Nemlendiriciler

Amaç: Cilt bariyerini korumak ve nemi kilitlemek

• Laneige Water Bank Moisture Cream

• Etude House Moistfull Collagen Cream

• Belif The True Cream Aqua Bomb

7. Güneş Kremleri (SPF)

Amaç: Güneşin yaşlandırıcı ve leke yapıcı etkilerinden korunmak

Beauty of Joseon Relief Sun (Rice + Probiotics)

• Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream

• ISNTREE Hyaluronic Acid Watery Sun Gel