10 yeni güzellik trendi

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Sonbahar-kış 2013/14 güzellik trendleri sadece podyumlarda harikalar yaratmakla kalmıyor. Bu ilham veren görüntüler gerçek hayatta da kullanabileceğiniz türden… Bir göz atın, seveceğinize eminiz!

Tasarımcıların yeni koleksiyonlarını sergilediği şu günlerde, kulislerde güzellik dünyasının en büyük isimlerinin tırnak, cilt, saç ve makyaja yeni bir yön verdiği gizli bir dünyanın kapıları aralanıyor. Bazılarının yalnızca podyumda kalması daha iyi olsa da bu sezon her gün kullanabileceğiniz muhteşem görünümlerle dolu…



1. Islak görünümlü saçlar



Anahtar kelimeler: Parlak, kaygan, ışıltılı



En beğendiğimiz üç kullanım: Prada, Marni, Giambattista Valli



Prada’nın kulisinde yer alan Redken’in kreatif danışmanı Guido Palau “Bu sezon mat ve dağınık saç stillerinden uzaklaşarak daha ışıltılı ve düzgün modellere yöneliyoruz.” diyor. Günlük hayatta ıslak görünümü elde etmek için saçın gerçekten ıslak olmasından ziyade muhteşem bir ışıltıya sahip olmasının çok daha etkili olacağının altını çiziyor. “Bu trendin uygulanmasındaki kilit nokta doğru ürünü bulmak. Harika ıslaklıkta bir görünüm için parlaklık veren spreyleri kullanabilirsiniz.”

