Belki ilk defa kutlayacaksınız belki her yıl kutluyorsunuz; sonuçta bu gece tüm sevenler için özel. Bu özel akşamın büyüsünü abartıya kaçmadan yapacağınız etkili bir makyajla sürdürebilirsiniz. İşte size üç farklı görünümün püf noktaları...

Yazı: Deran Çetinsaraç



Sevgililer Günü makyajı denilince akla hemen kırmızı dudaklar geliyor. Sakın ola ki “Bana kırmızı ruj yakışmıyor” diye düşünmeyin çünkü Makeup Artist’i Alp Kavasoğlu, kırmızı dudak her kadına yakışır diyor. Eğer aksi bir durum varsa da bunun sebebinin makyajı yapan kişinin renk harmonisini doğru kullanamamasından kaynaklandığını belirtiyor. Hazır Alp Kavasoğlu’nu yakalamışken, ondan 14 Şubat’ta sizi hem çarpıcı gösterecek hem de doğal güzelliğinizden uzaklaşmayacağınız ipuçlarını öğrendik.







Romantik makyaj

Allık tonu: Romantik bir makyajda genelde pudra tonlarını tercih ederim ancak pudra tonlarında şuna dikkat etmek gerekiyor: Makyaj yapılacak kişinin teni alt ton olarak sıcak mı soğuk mu? Sonuçta sıcak alt tonlularda daha şeftaliye doğru giden bir pudra, soğuk alt tonlularda ise pembelere giden pudralar tercih edilmeli. Kahve alt tonlular için de bu kural geçerli; kahve tonlarında bir makyaj yapılacaksa sıcak alt tonlarında şeftali ve bakırlara karışan kahveler tercih edilmeli. Romantik makyajı soğuk alt tonlu kadınlara yaparken pembe ışıltılı kahvelerin kullanılmasını öneriyorum.



Eyeliner: Eyeliner’da kural ise kuyruktur. Eyeliner çekerken yapılan en büyük hata, gözümüzü yani derimizi çekerek çizgiyi çekmek! Gerilen deri bırakıldığında topaklanma olabiliyor veya aralarda boşluklar kalabiliyor. Eyeliner’da önemli olan şey gözün açıkken kuyruğunu nasıl çizdiğin.



Ten makyajı: Cilt tonunda da dikkat edilmesi gereken üç kural var: Sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere alt tonda üç kadın tipi bulunuyor. Sıcak alt tonu anlamak için damarlara bakılıyor. Bir kadının kolundaki damarlara baktığınızda yeşil damarlar daha çok görünüyorsa bu kadın sıcak alt tonludur. Dolasıyla bu kadın için fondöten sarı alt tonlu seçilmeli. Eğer kollarındaki damarlarda mavi tonları daha fazlaysa o zaman bu kadın daha soğuk alt tonlara sahiptir. Soğuk alt tonlu kadınlar da pembe alt tonlu fondötenleri tercih etmeli. Bir de nötr kadınlar bulunuyor; bu durumda aslında her renkteki alt ton kullanılabiliyor ancak yine de sarı alt tonların tercih edilmemesi tavsiye ediliyor.







Seksi makyaj

Kırmızı dudaklar: Seksi makyajda her zaman bu işin vazgeçilmezi kırmızı veya bold (dolgun) dudaklar olarak kabul ediliyor. Makyaj sanatçıları olarak felsefemiz “Kırmızı dudak her kadına yakışır”dır. Yani kırmızı dudak yakışmayan kadın yoktur. Dolayısıyla eğer ortada bir yanlış varsa bu kesinlikle yine yanlış ton seçiminden kaynaklanıyordur. Eğer sıcak alt tonlu bir kadın gidip soğuk bir dudak rengi kullanırsa dudaklar o kişiye ait değilmiş gibi durabiliyor. Dolayısıyla sıcak alt tonlu bir kadının içinde alt ton olarak sarı, şeftalinin olduğu bir kırmızı seçmesi gerekiyor. Yani kırmızı ruju sürdüğünüzde daha sarı yansıması olmalı. Soğuk alt tona sahip kadınlar ise daha tam kırmızı veya mavi alt tonluları tercih etmeli. Kırmızı ruj sürerken dikkat edilecek bir nokta daha var. Eğer dudaklarınız inceyse bir dudak kalemi yardımıyla dudaklarınızı bir miktar büyütüp içerisine mutlaka mat bir kırmızı ruj sürmelisiniz. Dudakları büyütüyorsanız asla parlak kullanmamak gerekiyor. Çünkü o zaman “Ben buradayım, dudağımı da büyüttüm” demiş gibi oluyorsunuz. Eğer dudaklarınızın kırmızı ruj için çok büyük olduğunu düşünüyorsanız yine seçiminiz mattan yana olmalı.



Göz kalemi: Dolgun ve kırmızı dudakları desteklemek için yapacağınız en iyi tercih siyah bir göz kalemi çekmek olmalı. Kırmızı dudaklar ve siyah kalem çekili gözler kesinlikle her kadını seksi gösterebiliyor.







Naturel makyaj

Fondöten: Doğal yani naturel makyajın temeli cildi iyi hazırlamaktan geçiyor. Eğer yağlı bir cildiniz varsa makyaja başlamadan önce cildi mutlaka bir makyaj temizleyicisiyle silmek gerekiyor. Sildikten sonra yumuşak bir peçeteyle cildi kurulayıp nemlendiriciyi uygulamalı. Nemlendirici seçimi çok önemli; su bazlı bir nemlendirici kullanıp yağ bazlı bir fondöten kullanırsanız bu ikisi asla birbirine karışmaz. Ve zaman geçtikçe fondöten kendini atar, ciltte açılmalar meydana gelir. Dolayısıyla su bazlı bir fondöten kullanacaksanız nemlendiriciniz de mutlaka su bazlı olmalı.



Aydınlatıcı: Sağlıklı bir cildin iki göstergesi ışıltılı ve pırıl pırıl olması. Ancak burada ışıl ışıl konusu biraz kafaları karıştırabiliyor. Işıltıyı elmacık kemiği, alın bölgesi, dudak ve burun üstüne sürdüğünüz zaman strobing denilen teknik yani cilde ışıltı kazandırma gerçekleşiyor. Aydınlatıp, güzel yerleri ön plana çıkartmak da denilebiliyor. Ancak burun kenarı parlarsa bu yağlı bir görüntü oluyor. Dolayısıyla ne kadar sağlıklı veya ışıltılı görünmeye çalışırsan çalış, T bölgesi her zaman pudralanmış ve mat olmalı. T bölgesi derken burun kenarları, göz altları ve alnın tepe bölgeleri mat olduğu zaman sağlıklı bir görüntü elde ediliyor.



Allık: Allık seçiminde de yine alt tonlar devreye giriyor. Sıcak isen şeftali tonları, soğuksan da pembe allık kullanılmalı. İyi bir makyajda felsefe şudur: Kapıdan içeri girdiğinizde karşınızdakinin “Allığın ne kadar güzelmiş”, “Fondötenin ne kadar iyiymiş” demesi yerine, “Ne kadar güzel bir kadınmışsın” demesi. Bunu da renk harmonisi ile bir analiz yaparak gerçekleştirebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.