Ten renginizi ne kadar koyu seviyorsunuz? Güneşin altında bir saniye bile geçirmenize gerek kalmadan bronz bir tenle parlamanın üç farklı yöntemini öğrenmek ister misiniz?

Tatil bronzluğu

Hedefimiz mayonun içinde güzel görünmek olunca bronz bir tenin katkısı hiç de azımsanacak gibi değil. Bronz ten aynı zamanda tadına doyulmaz tatillerin ve hiçbir şey düşünmeden sadece rahatlığın tadını çıkarmanın kanlı canlı bir kanıtı adeta. Kısa süreli bir tatil olsa da güneşin tatlı sıcaklığını yansıtan bir cildin güzelliği tartışılmaz. Derecesi ne olursa olsun bronz bir teni korumanın da püf noktaları var tabii. Örneğin yağ bazlı güneş koruyucuları kısa sürede oluşan bronzluğu kırma özelliğine sahip. Bronzluğunuzun daha uzun süre kalmasını istiyorsanız güneş sütlerini ya da güneş kremlerini tercih edebilirsiniz.



• Tatile çıkmadan önce cildinizi yumuşatmak ve pürüzsüz hale getirmek için haftada birkaç kez tüm vücudunuza peeling uygulayın. Bunun için peeling yapan eldivenlerden de yararlanabilirsiniz ama bu eldivenleri her zaman kuru cilt üzerinde kullanmaya dikkat edin. Tatile çıkmadan önceki gece, banyoya veya duşa girmeden uygulayın.



• Bronzlaşmanın cildinizi kuruttuğunu düşünüyorsanız güneşe çıkmadan önceki gece mutlaka vücut kremi kullanın ve bu işlemi her gün tekrarlayın, çünkü klor ve tuz vücut kreminin etkisini bozabilir.



• Güneşsiz bronzlaşmanın en kolay yolu olan otobronzanlar, teninize hoş bir renk kazandırabilir. Daha koyu bir ten için tatildeyken kullanmaya başlayabilirsiniz. Her cildin farklı bir yapısı olduğunu ve sonuçların da değişeceğini unutmayın. Vücudunuzun her yerinde eşit görünen bir bronzluk için elinize siyah bir çorap geçirin ve otobronzanı dairesel hareketlerle sürün.



• Eğer otobronzan kullanmadan önce cildinizi soğuk suyla yıkarsanız, otobronzan gözeneklerinize dolmaz ve kötü bir görüntü oluşturmaz.



• Denizden, duştan ya da havuzdan çıktıktan sonra ovalayarak kurulanmak yerine hafifçe kurulanın. Ovalayarak kurulanmak bronzluğun süresini azaltabilir.





Avene Moisturizing Self-Tanning Otobronzan 57.90 TL





La Mer Gradual Tan Otobronzan 575 TL





Sensai Self Tanning Otobronzan 659 TL





The Body Shop Banyo Eldiveni 39.90 TL