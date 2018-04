Giorgio Armani, yeni koleksiyonu Life is a Cruise ile gözlere odaklanıyor.

Koleksiyonda neler var? Eye Tint likit göz farlarına yeni renkler eklenmiş. Çok fonksiyonlu Eye&Brow Maestro geri dönüyor. Yeni Sunset palet sıcak renkleriyle gözlerinize ışıltı verecek. Eyes to Kill Proliner ise gözlerinize çarpıcı bir ifade katıyor.





1- SUNSET FAR PALETİ 260 TL





2- EYES TO KILL PROLINER 135 TL



3- EYE&BROW MAESTRO 125 TL



4- EYE TINT LİKİT GÖZ FARI 125 TL