Fırça deyip geçmeyin, aynı işe yarıyor gibi görünseler de her biri farklı bir amaca hizmet ediyor.

KAPATICI FIRÇASI

Göz altındaki ton farklılıklarını ve morlukları kapatıp, homojen bir renk tonu elde etmek için kullanılıyor. Gereğinden fazla ürün kullanmayın, çünkü göz altındaki çizgilere dolabilir ve istenmeyen bir görüntüye neden olabilir.

KONTUR FIRÇASI

Açılı uçlu fırça, yanakları ortaya çıkarmayı, elmacık kemiklerini belirginleştirmeyi, yüzünüzü aydınlatmayı ve kontur tekniğini uygulamayı sağlıyor.

PUDRA FIRÇASI

En büyük fırçamız, üstelik yumuşacık. Daha yoğun bir kapatıcılık sağlamak için tüm pudralarda kullanabilirsiniz.

FAR FIRÇASI

Toz farları karıştırmak için yumuşak uçlu ve uzun kıllı, daha sert farları kolayca sürmenizi sağlayan sert kıllı, buğulu göz makyajı yaparken gölgelendirmek için küt uçlu ve göz kalemini dağıtmak için kullanılan kısa, küçük uçlu ve açılı olanları var.

FONDÖTEN FIRÇASI

Kapatıcı fırçasının daha büyüğü. Fondötenin kusursuz ve homojen bir şekilde uygulanmasını ve cilt tarafından emilmesini sağlıyor.

KAŞ FIRÇASI

Açılı ucuyla pudra, toz veya su bazlı ürünlerin kolayca uygulanmasını ve kaşların belirginleştirilmesini sağlıyor.

ALLIK FIRÇASI

Kılları diğer fırçalara oranla daha yumuşak ama kontur fırçasının aksine uçları açılı değil.

EYELINER FIRÇASI

Sert, kısa ve yoğun kıllı eyeliner fırçasını kullanmak biraz profesyonellik gerektiriyor ama sonuç buna değer.

BRONZ PUDRA FIRÇASI

İri, bol kıllı ve yuvarlak biçimli bu fırçalar, bronzlaştırıcı pudranın yüzünüzde dağılarak leke gibi durmasını engelliyor.

DUDAK FIRÇASI

Kılları sık ve diğer fırçalara göre daha sert. Ruj eşit olarak uygulayabildiğiniz için dudaklarınızı profesyonelce renklendirmenizi sağlıyor. Böylece ruj uzun süre kalıcılığını koruyor.