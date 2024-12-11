Gen Z fondötenler: 6 marka ve seçenek
Zamana ayak uyduran yeni nesil fondötenler, mevsimle birlikte daha fazla neme ihtiyaç duyan ciltlere canlılık ve doğal bir pürüzsüzlük kazandırıyor.
Elele Online
Elele Kasım 2024 sayısından
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
- Nem bombası
Soğuk hava cildin kurumasına neden olurken, makyajın pürüzsüz görünmesi için nemini korumak da önemli. Bu nedenle, yeni nesil fondöten trendlerinde nemlendirme özelliği ön planda. İçeriklerinde hyalüronik asit, skualan ve E vitamini gibi nemlendirici bileşenler barındıran fondötenler, kuru ciltlerin dostu olarak öne çıkıyor. Bu ürünler, cildi beslerken canlı bir görünüm sunmayı amaçlıyor.
- Işıltı efektli fondötenler
Yeni sezonda mat bitişli fondötenler yerini, sağlıklı ve doğal bir ışıltı sunan fondötenlere bırakıyor. Cildin doğal parlaklığını öne çıkaran bu fondötenler, cildin nemli ve ışıltılı görünmesini sağlarken aynı zamanda ince dokusuyla gün boyu hafif bir his bırakıyor. Özellikle strobing gibi ışıltıyı vurgulayan makyaj tekniklerine uyum sağlayan bu fondötenler, donuk cilt görünümüne elveda demek isteyenler için ideal.
- Hava korumalı formüller
Soğuk hava koşulları, makyajın kalıcılığına meydan okur. Soğuk rüzgarlar, yağmur ve nem derken fondötenin yüzümüzde kalması bazen zor olabilir. Neyse ki, Z kuşağı fondötenleri dayanıklılık konusunda çıtayı yükseltiyor. Suya, neme ve hava koşullarına karşı dayanıklı formüllerle üretilen fondötenler, gün boyu bozulmayan bir görünüm sunuyor. Uzun süre kalıcılık vadeden bu ürünler, gün içinde tazelemeye gerek bırakmıyor.
- Vegan seçenekler
Yeni nesil tüketiciler artık yalnızca ürün performansına değil, aynı zamanda etik değerlere de dikkat ediyor. Bu kış, vegan fondötenler popülaritesini artırmaya devam ediyor. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve bitkisel içeriklerle formüle edilen bu fondötenler, doğa dostu olmalarının yanı sıra hassas ciltler için de daha sağlıklı alternatifler sunuyor. Markalar, temiz güzellik anlayışı çerçevesinde zararlı kimyasallardan arındırılmış formüllerle karşımıza çıkıyor.
- Hibrit formüller
Fondötenler artık yalnızca cildi kapatmakla kalmıyor, aynı zamanda cilt bakımına da katkıda bulunuyor. Bu sezonun hibrit fondöten formülleri, antioksidanlar, SPF koruması ve cilt yenileyici bileşenlerle cilt sağlığını destekliyor. Özellikle güneş koruyucu özellikleriyle öne çıkan fondötenler, kış aylarında bile cildinizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruma altına alıyor. Hem bakım hem de makyajı tek bir üründe birleştiren bu fondötenler, pratikliği sevenlerin favorisi.
- 12 saate kadar nemlendirme özelliği ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor.
Nyx Bare With Me Blur Tint 1019,99 TL
- Porselen bir görünüm vermeyi ve içeriği ile cildi beslemeyi amaçlıyor.
Amuse (Beymen Beauty) Ceramic Skin Perfector fondöten 754 TL
- SPF 20 içeriğiyle cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur ve gün boyu taze ve sağlıklı bir cilt görünümüne sahip olmanızı sağlar.
Golden Rose Moisture Touch Liquid fondöten 460 TL
- Hafif yapısı ve 24 saat boyunca süren nemlendirme etkisinin yanında suya dayanıklı formülü sayesinde ter, nem ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı.
Bobbi Brown Weightless Skin fondöten SPF 15 2250 TL
- Botanik yağlar ile formüle edilen bu ürün, cildi beslemeyi, pürüzsüzleştirmeyi ve nemlendirmeyi amaçlıyor. Zamanla cilt görünümünü iyileştirir ve yumuşak bir ışıltı sağlamayı hedefler.
Estée Lauder Futurist Skin Tint fondöten SPF20 2415 TL
- Tüm gün süren doğal mat bir yüzey sağlayan bu hibrit fondöten-yüz bakımı, kırışıklıkların görünümünü azaltmaya da yardımcı oluyor. Pürüzsüzleştirici ve kamufle edici Airbrush efektlerine sahip yeni nesil, yüksek performanslı bir fondöten.
Charlotte Tilbury Airbrush Flawless fondöten 2329 TL