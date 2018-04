Gölgeli göz makyajı nasıl yapılır?

Göz makyajının püf noktası gölgelendirme! Peki gölgeli göz makyajı ya da buğulu göz makyajı nasıl yapılır biliyor musunuz? Far paletleri bunun için biçilmiş kaftan. İhtiyacınız olan şey ise biraz ressam duyarlılığı, biraz da renk bilgisi.

Hazırlayan: Gülru İncu



PÜF NOKTASI

Makyaj artisti Melis İlkkılıç’a göre doğru renkleri bir arada kullanmak ilk kural. Soğuk kahverengini mutlaka sıcak kahve tonlarıyla veya kiremit tonlarıyla karıştırıp kaşa doğru degrade şekilde tamamlamak gerekiyor. Gri far tonlarını mutlaka siyahla gölgelendirin. Açık sedefli tonları seviyorsanız pembe ya da somonu tercih edin. Mor ve yeşil gibi ara tonları ten rengi farlarla karıştırabilirsiniz. Buğulu göz makyajında Türk kadınına en çok acı kahve tonları yakışıyor. Bakır, mürdüm, siyah ve açık kiremit rengini de bir arada kullanabilirsiniz.



FAR FIRÇASIZ OLMAZ!

Far fırçasız makyaj çantası olmaz. Hem göz kapağını boyamak hem gölgelendirme yapmak istiyorsanız iki farklı fırça işinizi çok kolaylaştırır.



GÖLGELENDİRME NASIL YAPILIR?

GÖZ KAPAĞININ KİRPİK DİPLERİNDEN kaşın bittiği yere doğru açık tonlarla bir zemin oluşturun. Kirpik diplerinden göz kapağının ortasına doğru sıcak kahve tonları sürün ve koyu tonla sonlandırın ama homojen bir geçiş yaratın. Farların üzerine yine kirpik diplerinden üst göz kapağının bitimine doğru koyu kahve ya da siyah göz kalemi çekin. Bir sonraki adımda alt kirpiklerinizin diplerine de aynı kalemle ince bir çizgi çekin ve bu çizgiyi kesik far fırçasıyla hafifçe dağıtarak buğulu bir görüntü oluşturun. Son olarak maskara sürün.