Göz altı kapatıcısı nasıl kullanılmalı?

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İyi bir kamuflaj için bunlara dikkat edin!

• Kapatıcıyı uygulamadan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.

• Parmak ucunuza küçük bir miktar kapatıcı koyun. Göz çevresinin dışından içeriye doğru sürün, sonra tekrar parmağınızı dışına doğru hareket ettirin.

• Kapatıcıyı ister fondötenden önce isterseniz sonra sürebilirsiniz.

• Önemli olan iyi dağıtabilmeniz, bunun için parmak uçlarıyla hafifçe tampon yaparak eşit sürülmesini sağlayın.

• Çillerinizin üzerinde veya pigmentasyon olan bölgede kapatıcıyı kullanmamaya dikkat edin.

• Uygulama bittikten sonra kapatıcı sürdüğünüz yerlere transparan pudra sürerek makyajınızı sabitleyebilirsiniz.