• Kapatıcıyı uygulamadan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.
• Parmak ucunuza küçük bir miktar kapatıcı koyun. Göz çevresinin dışından içeriye doğru sürün, sonra tekrar parmağınızı dışına doğru hareket ettirin.
• Kapatıcıyı ister fondötenden önce isterseniz sonra sürebilirsiniz.
• Önemli olan iyi dağıtabilmeniz, bunun için parmak uçlarıyla hafifçe tampon yaparak eşit sürülmesini sağlayın.
• Çillerinizin üzerinde veya pigmentasyon olan bölgede kapatıcıyı kullanmamaya dikkat edin.
• Uygulama bittikten sonra kapatıcı sürdüğünüz yerlere transparan pudra sürerek makyajınızı sabitleyebilirsiniz.