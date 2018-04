Göz makyajı için göz rengine göre öneriler...

Deniz mavisi gözlerinizi öne çıkarmak için metalik ve mavi renkli farları kullanabilirsiniz. Gözlerinizin daha etkili görünmesi için mavi göz kalemi kullanmaktan çekinmeyin. Göz kapağınızın üzerine açık tonlarda far sürdükten sonra gri gölgeler verebilirsinizLacivert ve gri tonlarını birlikte kullanarak yeşil gözlerinizi öne çıkarabilirsiniz. İstediğiniz güçlü etkiyi elde etmek için mor tonlarını da mutlaka deneyin. Çarpıcı bakışlar için rimeli iki veya üç kat sürünKahverengi gözlerinizi belirginleştirmek için mor, altın veya kahverengi tonlarını birlikte kullanabilirsiniz. Üst kirpik dibine siyah kalem çekip, alt kirpik dibine altın veya kahverengi tonlarında likit far sürebilirsiniz.Ela gözlü kadınlar güneşe çıktıkları zaman gözlerinin renginin yeşile dönmesinden hoşlanır. Makyajınızla güneşin etkisini yaratmanız mümkün; göz kapaklarınıza bakır, sarı ve turuncu tonlarında far sürerek ela gözlerinizin yeşil görünmesini sağlayabilirsiniz.