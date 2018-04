Güzelleşmek her kadının tutkusudur. Makyaj ise yaş, ülke ya da tarz fark etmeksizin kadınların vazgeçilmezidir. Bir makyajın en güzel formunu bulması için kadının görünümüne ve tarzına uyum sağlayan nitelikte olması gerekir.

Esmer bir kadına yakışan makyaj, sarışın bir kadında aynı etkiyi yaratmayacaktır. Aynı şekilde kadının yüz şekli de makyajını değiştiren etkenlerdendir. Aynı durum göz makyajı için de geçerlidir.



Göz makyajı, güzel ve etkileyici bir görünümün olmazsa olmazıdır. Göz makyajı olmaksızın bir makyaj tamamlanmaz. Etkileyici bakışlar yaratan doğru bir göz makyajı, bir kadının bütün çekiciliğini ortaya koyar. Mavi gözlü bir kadınla, kahverengi gözlü bir kadının yaptığı aynı makyaj, görünümde aynı etkiyi yaratmaz. Eğer kahverengi gözlü bir kadınsanız, çok şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu göz rengi oldukça anlamlı bakışlara sahiptir ve bunun yanı sıra her türden makyajı uygulamaya elverişlidir. Tüm renkler, kahverengi gözlere uyum sağlar. Doğru makyaj tekniklerini uyguladıktan sonra, kahverengi gözlerinize her renkte makyaj yapabilirsiniz.







Kahverengi Göz Makyajı

Kahverengi ve bej gibi soft renkler, kahverengi gözlerde oldukça doğal bir görünüm yaratır. Bunun yanında mor ve menekşe rengi makyaj da kahverengi gözlerin ışıltısını ortaya çıkarır. Koyu bir eyeliner kullanmak gözlerin rengini öne çıkaracaktır. Bununla birlikte yapılan makyaj kadar kaşların biçimi de önemlidir. Kahverengi gözler doğal olarak çekicidir, doğru kaş biçimi kahverengi gözlerin daha da göz alıcı olmasını sağlar.



Kahverengi Göz Makyajı Püf Noktaları

Öncelikle renk seçeneğiniz daha fazla olduğu için her kıyafetinize göre farklı bir makyaj uygulaması yapabilirsiniz. Farklı etkinlikler için farklı makyaj uygulamalarıyla bulunduğunuz her ortamda dikkat çekici bir görünüme sahip olabilirsiniz.







Eğer gözleriniz koyu kahverengiyse orta ve koyu renkte farlar sizin için idealdir. Siyah, siyaha yakın gri, koyu yeşil ve erik rengi farı koyu kahverengi gözlerinize gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Metal renkli farlar da sizin göz renginize çok yakışır. Daha etkileyici bakışlar için simsiyah bir maskara kullanmayı ihmal etmeyin.



Gözleriniz açık kahverengi ya da ela ise siyah eyeliner kullanmayın. Bunun yerine lacivert ya da kahverengi sizin için daha uygun olacaktır. Altın tonlarını içinde barındıran sarı farlar gözlerinizi baştan çıkarıcı gösterecektir.



Orta koyulukta kahverengi gözlere sahipseniz bronz tonları acilen denemenizi öneririz. Ayrıca menekşe rengi ve yeşil de sizin göz renginize uygundur. Sarı ve turuncu gibi güneş tonları da sizin göz renginize çok yakışır.







• Kahverengi ve lacivert bir araya geldiğinde ortaya kontrastın muhteşem güzelliği çıkar. Lacivert göz kalemi ile dumanlı bir göz makyajı yaparak gözlerinizin son derece dikkat çekici bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu makyajı nüde bir ruj ile tamamlayabilirsiniz.



• Kızıl kahve ya da bakır tonlarındaki bir farı kaş kemiğinizin başlangıcına uygulayın. Böylelikle gözleriniz daha büyük görünür ve bakışlarınız dikkatleri üzerinde toplar.



• Koyu yeşil dumanlı göz makyajı, kahverengi gözlerinizle etkileyici bir zıtlık yaratır. Üst kirpik diplerinizin iç ve dış kısımlarını siyah kalemle belirginleştirerek bakışlarınızı vurgulayabilirsiniz.



• Kahverengi gözlerin vazgeçilmezi siyah göz kalemi ile dumanlı makyajdır. Siyah kalemi alt ve üst kirpik diplerinize uyguladıktan sonra aplikatör yardımı ile dağıtın. Böylece gizemli bakışlara sahip olursunuz.



• Kirpik diplerinize beyaz kalem çekin ve gözlerinize sadece siyah eyeliner uygulayın. Bakışlarınızın etkisine inanamayacaksınız. Kirpiklerinizi kirpik kıvırıcı ile kıvırarak makyajınızın daha etkileyici görünmesini sağlayabilirsiniz.







Kahverengi gözlü kadınlar renkli gözlere özenedursun, aslında doğru makyaj ile renkli gözlerden çok daha etkileyici bakışlara sahip olabilirler. Derin ve anlamlı bakışlara sahip olmanız için basit bir eyeliner bile yeterlidir.



Makyajınıza başlamadan önce kaşlarınızı şekillendirin. Kaşlarınızı şekillendirdikten sonra aradaki boşlukları kaş kalemi ya da far ile doldurduktan sonra kaşlarınız çok daha etkileyici görünür.



Göz makyajınızı yapmadan önce üst göz kapaklarınıza mat aydınlatıcı göz farı sürerseniz göz çevreniz aydınlanır ve makyajınızın tamamı daha canlı görünür. Kaş kemiğinizin üzerine ve gözlerinizin iç köşelerine de aynı aydınlatıcı göz farının ışıltılı olan versiyonunu uygulayın.



Daha sonra eyelinerını sürün. Kuyruğu biraz uzun tutarak kedigözü görünümü yaratın. Son dokunuşu simsiyah bir maskarayla yapın.



Bu makyajı hem günlük hayatınızda hem ofiste hem de özel bir gece davetinde uygulayabilirsiniz. Bu yıl yok gibi görünen doğal makyaj çok moda. Göz makyajınızı bu şekilde yaptıktan sonra varla yok arası bir allık ve nüde bir ruj tonu ile her ortama sağlayacak ve doğal güzelliğinize vurgu yapacak bir makyaj uygulaması yapabilirsiniz.



Hem gece hem de gündüz kullanılacak etkileyici bir göz makyajı için yeşil tonları, kahverengi, bronz ve bej gibi farlar kullanabilirsiniz. Burada unutulmaması gereken nokta, dikkati gözlerimizin üzerine çekmek istediğimizdir. Yani etkileyici bir göz makyajı yaptığınızda hafif tonlarda bir allık ve ruj seçin ki gözlerinizin muhteşem görünümü diğer renklerin egemenliği altında yok olmasın.







İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Günlük makyaj modelleri linki için TIKLAYINIZ